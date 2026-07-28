Matan al cantante regional Sergio 'Checo' Padilla mientras se dirigía a su trabajo en Ecatepec

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El intérprete de música regional mexicana, de 72 años, fue asesinado en Ecatepec, Estado de México, mientras se dirigía a laborar. El caso, calificado como un posible asalto directo, sigue sin esclarecerse y la familia exige justicia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/07/2026 10:34 AM.
En Espectáculos y editada el 28/07/2026 12:18 PM.