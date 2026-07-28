Matan al cantante regional Sergio 'Checo' Padilla mientras se dirigía a su trabajo en Ecatepec

El reconocido cantante de música regional mexicana Sergio 'Checo' Padilla fue asesinado el pasado miércoles mientras se dirigía a su puesto de trabajo, según informó su nieto, Jonathan Padilla, a través de un video publicado en redes sociales.
Jonathan, quien asegura ser nieto del artista, describió el hecho como una muestra más de la inseguridad que afecta a su familia. Señaló que su abuelo, quien colaboró durante varios años con Grupo Radio Centro junto a Martín Serrano y formó parte del programa radiofónico desaparecido "Buenos Días" con Héctor Martínez Serrano, fue víctima de un presunto "asalto directo" mientras transitaba por la zona.
El periodista Álex Kaffie confirmó el fallecimiento de Padilla a los 72 años y anunció los servicios funerarios realizados en su honor. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha dado a conocer mayores detalles sobre los responsables del crimen.
Jonathan Padilla hizo un llamado a las autoridades estatales para que se esclarezca el caso y se haga justicia. "Exigimos que se investigue a fondo y se castigue a los culpables", declaró el joven en el video.
El asesinato de Sergio 'Checo' Padilla se suma a la creciente lista de crímenes contra figuras públicas en la entidad, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad pública y la necesidad de una respuesta más eficaz por parte de las autoridades.