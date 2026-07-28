Cynthia Klitbo confronta el desorden en La Casa de los Famosos y genera los primeros roces

En el transcurso del 27 de julio, la actriz Cynthia Klitbo se convirtió en el centro de los debates dentro de La Casa de los Famosos al manifestar su inconformidad por el desorden y la falta de limpieza que observó entre sus compañeros. Desde su llegada, Klitbo ha insistido en mantener la casa impecable, pero la acumulación de tareas y la falta de compromiso de algunos participantes la llevaron a alzar la voz.
Durante la hora de la comida, que ella misma preparó junto a Mariana Ochoa y Karina Torres, la actriz señaló a varios integrantes que dejaron tazas sin lavar, no limpiaron la regadera con la chancla después de bañarse y dejaron charcos de jabón en los pisos. Asimismo, denunció que algunas toallas fueron manchadas con maquillaje recién lavado, lo que consideró una falta de respeto hacia el resto de la convivencia.
Los primeros desacuerdos surgieron cuando Ximena Herrera y Mariana Ochoa se sumaron a las quejas, mientras que otros como Gema Garoa, Arantza Ruiz y Karina Torres argumentaron que la presión era excesiva en los primeros días de adaptación. A pesar de que no se ha registrado una confrontación directa, la tensión es palpable y los roces se hacen visibles de manera sutil.
Cynthia Klitbo, conocida por sus frases icónicas como "Si no limpias, no ensucies" y "Por cortesía, deja limpio para los demás", ha asumido un rol de liderazgo en la casa, alineándose con compañeros que comparten su sentido de responsabilidad, como Yahir, Memo Schutz, Mariana Ochoa y Ximena Herrera. Por el contrario, algunos habitantes todavía están ajustándose a la dinámica del encierro y a las normas impuestas.
El episodio marca el inicio de una serie de conflictos que podrían definir la dinámica del programa, mientras los participantes continúan adaptándose a la convivencia bajo la mirada del público.