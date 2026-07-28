Cynthia Klitbo confronta el desorden en La Casa de los Famosos y genera los primeros roces

...

Durante el 27 de julio, la actriz mexicana Cynthia Klitbo expresó su molestia por la falta de higiene en la casa, generando tensiones con varios compañeros y revelando los primeros desacuerdos en el reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/07/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 28/07/2026 12:53 PM.