Lalo España condena la muerte del perrito Rocky y exige justicia en Saltillo

El perro Rocky, un Gran Pirineo de 14 años, fue arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa San Miguel, en Saltillo, Coahuila. El hecho, captado por vecinos y difundido en redes sociales, generó una ola de repudio que incluyó a celebridades del espectáculo, entre ellas el actor y comediante Lalo España.
En una entrevista para el programa "De primera mano", España lamentó la violencia contra los animales y recordó el vínculo que ha mantenido con sus propias mascotas a lo largo de los años. "Viví todo con él (mi perro Maríachi): tristezas, alegrías, caídas, levantadas. Quince años y pico con él. Y ahora tengo a Marima, todavía vivita de 16 años. Tengo unos recuerdos hermosos de mis perros siempre", declaró el exintegrante de "Otro Rollo".
Rocky sufrió un trauma medular agudo y lesiones irreversibles que, pese a varios días de atención veterinaria, culminaron con su fallecimiento el 22 de julio. La dueña, identificada como Liliana N., y su esposo Jorge N., fueron detenidos y vinculados a proceso por las autoridades locales.
España también abordó la polémica reciente de Pedro Sola, conductor de "Ventaneando", quien había generado críticas por comentarios sobre "dar carne envenenada" a mascotas. El comediante explicó que su respuesta buscó un tono humorístico sin atacar, subrayando la necesidad de respeto hacia los animales.
Otros personajes del espectáculo, como Andrea Legarreta, Laura Bozzo, Fátima Bosch, Lupita Jones y Apio Quijano, también manifestaron su rechazo y exigieron justicia para los responsables del caso Rocky.
El caso ha reavivado el debate sobre la protección animal en México y la necesidad de fortalecer las leyes y la conciencia ciudadana para evitar tragedias similares.