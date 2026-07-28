Lalo España condena la muerte del perrito Rocky y exige justicia en Saltillo

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El actor y comediante Lalo España expresó su indignación por el fallecimiento del perro Rocky, arrastrado por una camioneta en Saltillo, y pidió mayor empatía y sanciones para los responsables, mientras recordaba la importancia de sus propias mascotas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/07/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 28/07/2026 10:04 AM.