Muerte por estrangulación de la modelo de OnlyFans Raiza Martínez sacude a Perú

La modelo y creadora de contenido para adultos Raiza Joselyn Martínez Coppa, popular en redes como “La Chocolatita”, fue encontrada sin vida en un departamento de la capital peruana, Lima, el pasado 22 de julio. Según el informe de necropsia difundido por People en Español y La República, la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.
Al llegar al domicilio, la policía detuvo a Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien permanecía dentro del inmueble. La detención se dio tras la denuncia de la madre del sospechoso, quien alertó a las autoridades al percibir a una persona aparentemente sin vida en el apartamento de su hijo.
La familia de Raiza había solicitado ayuda para localizarla después de que perdiera contacto el 22 de julio, día en que salió de su vivienda y no regresó. En el lugar se hallaron varias latas de cerveza y sustancias ilícitas, que serán analizadas como parte de la investigación.
Los reportes preliminares indican que la influencer y el detenido permanecieron en el departamento durante las horas previas al hallazgo del cuerpo y que ambos consumieron bebidas alcohólicas. Óscar Raúl Arias Muñoz tiene antecedentes penales y, en marzo de este año, fue denunciado por presunto maltrato psicológico contra una joven de 19 años.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del detenido. Mientras tanto, la comunidad de seguidores de Raiza Martínez expresa su consternación y exige justicia para la creadora de contenido que perdió la vida de forma violenta.