Muerte por estrangulación de la modelo de OnlyFans Raiza Martínez sacude a Perú

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La creadora de contenido para adultos Raiza Joselyn Martínez Coppa, conocida como “La Chocolatita”, fue hallada sin vida en un apartamento de Lima. La necropsia determinó asfixia mecánica por estrangulación y la policía detuvo a Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien se encontraba en el inmueble.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/07/2026 01:12 PM.
En Espectáculos y editada el 28/07/2026 01:20 PM.