Natanael Cano anuncia nuevo álbum y gira de estadios en México para septiembre 2026

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El cantante sonorense confirma el lanzamiento de *Natanael Cano Vol. 1* el 27 de agosto y una gira de estadios que iniciará en septiembre de 2026, con dos fechas ya confirmadas y preventa de boletos en dos etapas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/07/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 28/07/2026 11:56 AM.