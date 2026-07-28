Natanael Cano anuncia nuevo álbum y gira de estadios en México para septiembre 2026

Natanael Cano vuelve a los corridos tumbados con el anuncio de su próximo álbum, Natanael Cano Vol. 1, programado para el 27 de agosto, y una ambiciosa gira de estadios que recorrerá México a partir de septiembre de 2026.
El proyecto discográfico marca el regreso del artista al sonido que lo catapultó a la fama internacional, incluyendo temas como Aprevenido, que ya acumula millones de reproducciones, y Pa' La Maña, colaboración con Gabito Ballesteros y Adriel Favela.
La gira, organizada por Ocesa, arrancará con dos conciertos confirmados en los estadios más grandes del país. La promotora indicó que pronto se anunciarán más fechas en otras ciudades, ampliando la cobertura nacional.
Los boletos estarán disponibles en dos etapas de preventa, aunque aún no se han revelado los precios. Se espera que la venta se realice a través de los canales habituales de Ocesa y plataformas digitales.
El anuncio del álbum estuvo acompañado de una dinámica interactiva en la Ciudad de México, donde los seguidores participaron en una búsqueda del tesoro con códigos QR. El primer fan en completar el recorrido ganó un premio de un millón de pesos, boletos para el concierto en el Estadio GNP Seguros y una sesión exclusiva de escucha del nuevo disco.
El último concierto de Cano, en el Estadio GNP Seguros en 2024, reunió a más de 65 mil personas y se transmitió en vivo por Disney+, convirtiéndose en la primera presentación de corridos tumbados con cobertura a toda Latinoamérica. Con el nuevo álbum y la gira, el cantante busca consolidar una nueva etapa de su carrera, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes del género.