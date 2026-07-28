Tristán, hijo de Yahir, le dedica emotivo mensaje antes de su paso por LCDLF 2026

La Casa de los Famosos México 2026 recibió un gesto inesperado cuando Tristán Fierros, hijo mayor del cantante Yahir, publicó un emotivo mensaje dirigido a su padre antes de que este ingresara al reality. En la publicación, el joven de 28 años compartió una fotografía junto a Yahir y su abuelo paterno, acompañada del texto: "Éxito, pa. Con todo y disfruta este episodio macizo. Algo bello pa'l cabello".
El mensaje, que rápidamente se viralizó entre los seguidores del artista, marcó un hito en la relación entre padre e hijo, la cual estuvo marcada durante años por distanciamientos y controversias públicas. En la adolescencia de Tristán, Yahir enfrentó públicamente los problemas de consumo de sustancias de su hijo, y más tarde, el joven generó polémica por su presencia en plataformas de contenido para adultos como OnlyFans y por declaraciones sobre su vínculo familiar.
Sin embargo, en los últimos años ambos han trabajado en la reconstrucción de su vínculo. Yahir ha declarado en entrevistas que la comunicación con Tristán se ha vuelto más cercana y que ahora percibe una etapa más positiva en la vida de su hijo, quien también muestra interés por la música y la producción. Tristán reside en Tijuana con su madre, Edna Jacqueline Fierros.
El apoyo de Tristán llega en un momento crucial para Yahir, quien busca consolidar su participación en la cuarta temporada del reality, tras haber sido expuesto previamente en La Academia. Los seguidores aplaudieron el gesto, resaltando la importancia de la reconciliación familiar y el impacto positivo que puede tener en la audiencia del programa.
Con este mensaje, Tristán no solo le desea éxito a su padre, sino que también simboliza la superación de una historia de conflictos que, hasta hace poco, estuvo bajo el escrutinio mediático.