Tristán, hijo de Yahir, le dedica emotivo mensaje antes de su paso por LCDLF 2026

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El primogénito de Yahir, Tristán, envió un mensaje de apoyo al cantante antes de su debut en La Casa de los Famosos México 2026, señalando la recuperación de su relación tras años de conflicto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/07/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 28/07/2026 10:20 AM.