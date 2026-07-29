Confirman causa de muerte de Mary Jo “MJ” Shannon, madre de Kris Jenner

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Un certificado de defunción revela que la matriarca de los Kardashian-Jenner falleció el 16 de julio a los 91 años por paro cardiorrespiratorio agudo, agravado por insuficiencia respiratoria y cáncer de pulmón metastásico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/07/2026 05:36 AM.
En Espectáculos y editada el 29/07/2026 08:49 AM.