Confirman causa de muerte de Mary Jo “MJ” Shannon, madre de Kris Jenner

La causa oficial del deceso de Mary Jo Shannon, conocida como MJ y madre de Kris Jenner, ha sido revelada. El certificado de defunción obtenido por Us Weekly indica que la empresaria falleció el 16 de julio de 2024 a los 91 años a causa de un paro cardiorrespiratorio agudo.
El documento también señala que el paro se vio precipitado por insuficiencia respiratoria aguda y un cáncer de pulmón en fase metastásica, condiciones que habían deteriorado su salud en los últimos días. No se realizó autopsia; la causa quedó establecida exclusivamente a partir del diagnóstico médico registrado.
El cuerpo de MJ fue incinerado el 23 de julio, y la familia Kardashian-Jenner rindió homenaje a la matriarca a través de las redes sociales. Kris Jenner, visiblemente afectada, describió a su madre como el “pilar de su familia” y compartió emotivos mensajes de despedida y de cumpleaños en el cielo.
MJ no solo fue una figura recurrente en los reality shows Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians, sino también una emprendedora. En 1980 fundó la boutique infantil Shannon & Co. en San Diego, demostrando su faceta empresarial mucho antes de que su hija alcanzara la fama internacional.
Su legado permanece en la memoria de sus hijos, nietos y seguidores, quienes la recuerdan como una abuela querida y una mujer de gran fortaleza.