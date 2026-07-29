Fallece el DJ Kavinsky a los 50 años; la comunidad musical rinde tributo

El mundo de la música electrónica perdió a uno de sus referentes más emblemáticos: Vincent Belorgey, mejor conocido como DJ Kavinsky, fue encontrado sin vida en su domicilio parisino. Según informó el diario Le Parisien, el hallazgo se produjo el martes 28 de julio, y la causa de su fallecimiento aún no ha sido confirmada oficialmente.
El artista, de 50 años, había dejado su última publicación en Instagram el 27 de marzo de 2025, donde promocionó una chaqueta inspirada en su trayectoria. Tras conocerse su deceso, la publicación se inundó de condolencias y homenajes de fans, colegas y personalidades públicas, incluido el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien escribió: "Kavinsky, orgullo francés para siempre".
Las primeras hipótesis apuntan a un posible accidente cerebrovascular, ya que, según Le Parisien, Kavinsky habría experimentado intensos dolores de cabeza en los días previos. Las autoridades francesas han abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, mientras la familia del artista se mantiene en silencio.
Vincent Belorgey nació el 31 de julio de 1975 en París. Inició su carrera como actor, pero en 2006, tras recibir una computadora de su amigo Quentin Dupieux, se adentró en la producción musical. Su ascenso se consolidó con el tema Nightcall, parte de la banda sonora de la película Drive (2011), que lo catapultó a la fama internacional.
Después de un periodo de ausencia, regresó en 2022 con el álbum Reborn. Entre sus últimos actos, destacó la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 y, más recientemente, un concierto multitudinario en el Paseo de la Reforma, Ciudad de México, para recibir el Año Nuevo 2026, evento que fue aclamado como uno de los más emblemáticos de su carrera.
El fallecimiento de Kavinsky deja un vacío en la escena electrónica, pero su legado musical y su influencia cultural continúan resonando en fans y artistas de todo el mundo.