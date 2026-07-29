Fallece el DJ Kavinsky a los 50 años; la comunidad musical rinde tributo

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Vincent Belorgey, conocido como DJ Kavinsky, fue hallado sin vida en su residencia parisina el 28 de julio. Aún se desconocen las causas exactas de su muerte, aunque se baraja un posible accidente cerebrovascular. El artista, ícono de la música electrónica, dejó un legado que incluye el éxito “Nightcall” y presentaciones memorables, como su último concierto en el Paseo de la Reforma para el Año Nuevo 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/07/2026 08:31 AM.
En Espectáculos y editada el 29/07/2026 08:46 AM.