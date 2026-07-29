Jared Leto niega categóricamente las acusaciones de abuso sexual tras el documental de la BBC

Jared Leto, protagonista de Dallas Buyers Club y vocalista de Thirty Seconds to Mars, respondió por primera vez a las acusaciones de conducta sexual inapropiada difundidas en el documental de la BBC titulado Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. A través de un comunicado enviado por sus representantes a medios internacionales, el actor negó de manera categórica los señalamientos, asegurando que no cometió ninguna conducta delictiva y que los testimonios presentados no son ciertos.
El reportaje británico reúne los relatos de diez mujeres que afirman haber tenido experiencias negativas con Leto a lo largo de su carrera. Cuatro de ellas lo acusan de presunta conducta sexual delictiva cuando eran adolescentes, mientras que las demás describen supuestos acercamientos inapropiados. La investigación de la BBC incluyó la revisión de mensajes, fotografías y otros documentos aportados por algunas denuncias.
Hasta la fecha, Leto no ha emitido un mensaje en sus redes sociales personales; su postura se dio a conocer únicamente mediante el comunicado oficial. Asimismo, no se ha reportado la apertura de procesos penales en su contra, por lo que el caso permanece en el ámbito de las denuncias públicas.
El actor reiteró que los señalamos son falsos y que continuará colaborando con sus representantes para proteger su reputación. La controversia sigue abierta mientras la audiencia y las autoridades evalúan la veracidad de los testimonios y la ausencia de cargos formales.