Jared Leto niega categóricamente las acusaciones de abuso sexual tras el documental de la BBC

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El actor y cantante rechazó todas las denuncias presentadas en el reportaje “Jared Leto: Hollywood's Dark Secret”, que incluye testimonios de diez mujeres, cuatro de ellas menores de edad en el momento de los presuntos hechos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/07/2026 12:49 PM.
En Espectáculos y editada el 29/07/2026 02:04 PM.