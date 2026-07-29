Masad Al‑Tamimi revela que es padre de un niño de 9 años en La Casa de los Famosos México

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El influencer saudí confesó su paternidad y explicó por qué su hijo vive en Arabia Saudí mientras él reside en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/07/2026 11:38 AM.
En Espectáculos y editada el 29/07/2026 02:05 PM.