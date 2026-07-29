Masad Al‑Tamimi revela que es padre de un niño de 9 años en La Casa de los Famosos México

Durante su participación en el reality La Casa de los Famosos México, el creador de contenido Masad Al‑Tamimi abrió su corazón y confirmó que es padre de un niño de nueve años, nacido de una relación que mantuvo en su país natal, Arabia Saudita.
El anuncio tomó por sorpresa a las demás concursantes –Yanet García, Brianda Deyanara y Ximena Herrera– y al público, que desconocían este aspecto de su vida personal. Masad explicó que lleva aproximadamente siete años separado de la madre del menor y que, por motivos de estabilidad y educación, el niño reside con ella en Arabia Saudita. El influencer viaja con frecuencia para estar con su hijo, aunque su residencia principal es México, donde se estableció tras mudarse en 2023.
Masad, de 36 años, nació el 15 de junio de 1990 y, antes de convertirse en una figura de internet, trabajó como ingeniero petrolero en Arabia Saudita. Decidió abandonar esa carrera para dedicarse a tiempo completo a la creación de contenido, iniciando su trayectoria en TikTok con videos que combinan humor y choque cultural entre las tradiciones saudíes y las costumbres mexicanas.
Su popularidad creció rápidamente, alcanzando 1.9 millones de seguidores en Instagram y 17.6 mil en TikTok antes de su ingreso al programa de Televisa. En 2023, su vínculo con México se fortaleció tras iniciar una relación pública con la influencer mexicana Melissa Navarro, lo que impulsó su mudanza al país.
Con su revelación, Masad no solo mostró una faceta más íntima de su vida, sino que también abrió el debate sobre la paternidad a distancia y los retos que enfrentan los influencers que viven fuera de su país de origen.