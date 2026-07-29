Muere Javier Martín del Campo, pionero del rock mexicano

Javier Martín del Campo Muriel, conocido como “Javis”, murió este martes, según confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a través de sus redes sociales. El músico, nacido el 8 de abril en San Luis Potosí, fue uno de los artífices del rock mexicano y fundador de la emblemática banda La Revolución de Emiliano Zapata.
El mandatario jalisciense expresó su pesar y recordó la importancia del artista en la historia del rock nacional: “Su pasión por la música, su talento y el legado que construyó seguirán vivos en cada canción y en la memoria de quienes lo admiramos”. Hasta el momento no se ha divulgado la causa del fallecimiento.
La comunidad musical también se pronunció. La banda El Tri publicó un mensaje de condolencia en sus redes, destacando la influencia de Javis en la escena rockera de los años setenta. Otros artistas y figuras del espectáculo compartieron sus recuerdos y agradecimientos por la contribución del guitarrista al desarrollo del género.
Fundó La Revolución de Emiliano Zapata en 1969 en Guadalajara, grupo que alcanzó notoriedad en la década de los 70 con temas como “Nasty Sex”. Ante el difícil panorama del rock en esa época, la banda adaptó su estilo hacia la balada romántica, logrando éxitos como “Cómo te extraño” y “Mi forma de sentir”, esta última interpretada por Pedro Fernández y compuesta por Martín del Campo.
Su legado perdurará en la música mexicana, tanto en los clásicos del rock como en las baladas que siguen resonando en la radio y en los corazones de sus seguidores.