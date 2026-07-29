Muere Javier Martín del Campo, pionero del rock mexicano

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Falleció este martes el guitarrista y compositor Francisco Javier “Javis” Martín del Campo Muriel, figura clave del rock nacional y fundador de La Revolución de Emiliano Zapata. Autoridades y músicos rindieron homenaje a su legado, aunque aún no se conocen las causas del deceso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 05:39 AM.
En Espectáculos y editada el 29/07/2026 08:37 AM.