Muere Glen Hansard, ganador del Oscar, tras accidente de motocicleta en Dublín

Glen Hansard, el músico y actor irlandés que alcanzó la fama mundial con la película Once y ganó el Oscar a la Mejor Canción Original en 2008, murió en la madrugada del miércoles a los 56 años tras un accidente de motocicleta en la zona de Lucan, al oeste de Dublín.
La Garda Síochána informó que recibió el aviso de una colisión de un solo vehículo poco antes de las 4:30 a.m. hora local. El artista recibió atención médica en el lugar, pero falleció poco después. La policía confirmó que el choque ocurrió en Lower Road y que se mantiene una investigación activa.
ATC Management, la agencia que representaba a Hansard, emitió un comunicado en el que lamentaba: “Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien murió en las primeras horas de esta mañana tras un accidente de tráfico en Dublín”.
Nacido en Ballymun, Dublín, en 1970, Hansard abandonó la escuela a temprana edad y comenzó a tocar en las calles de la capital. Fundó la banda The Frames en 1990 y alcanzó mayor notoriedad al interpretar a un músico callejero en la película The Commitments (1991). Su mayor reconocimiento llegó con Once (2007), dirigida por John Carney, donde compartió protagonismo con la checa Markéta Irglová. La canción “Falling Slowly” le valió el Oscar a la Mejor Canción Original en la ceremonia de 2008.
El éxito de Once se trasladó al teatro; la adaptación musical debutó en Broadway en 2012 y obtuvo ocho premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical. Con The Frames, Hansard lanzó seis álbumes de estudio, destacando Burn the Maps (2004), que encabezó la lista de éxitos irlandesa. En colaboración con Irglová, formó el dúo The Swell Season, y como solista publicó cinco discos, incluido Don’t Settle – Transmissions East & West, lanzado el mes pasado.
Más allá de su carrera artística, Hansard fue un activo defensor de las personas sin hogar en Dublín. Desde 2010 organizó una colecta benéfica cada 24 de diciembre en apoyo a Dublin Simon Community, evento que contó con la participación de figuras como Bono, Sinéad O’Connor y Shane MacGowan.
Las reacciones de la comunidad musical y política no se hicieron esperar. Andrew Strong, compañero en The Commitments, expresó su devastación en Facebook; el actor Chris O’Dowd lamentó la pérdida en Instagram; y Mike Scott, de The Waterboys, escribió en X: “Viaja bien, amigo. Hiciste realidad tus sueños”. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, y el ministro de Cultura, Patrick O’Donovan, también rindieron homenaje, subrayando la contribución de Hansard al panorama cultural irlandés.
Glen Hansard deja a su esposa, la poeta finlandesa Maire Saaritsa, y a su hijo Christy, de tres años. En una entrevista con BBC Radio Ulster en 2023, el artista describió la paternidad como “el mayor cambio de perspectiva” de su vida.