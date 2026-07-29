Muere Glen Hansard, ganador del Oscar, tras accidente de motocicleta en Dublín

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El cantante y actor irlandés Glen Hansard falleció a los 56 años después de colisionar su motocicleta en Lucan, afueras de Dublín. Hansard, conocido por su papel en "Once" y por ganar el Oscar a la Mejor Canción Original, deja a su esposa y a su hijo de tres años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/07/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 29/07/2026 08:51 AM.