Dos youtubers son condenados a prisión por caza ilegal de venados en Ohio

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William Bethel y Justin Booth, creadores del canal Creek Kings Outdoors, fueron sentenciados por 20 cargos cada uno, entre los que se incluyen caza sin permiso y violaciones a la normativa de vida silvestre, con multas, restitución y penas de prisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/07/2026 05:36 AM.
En Espectáculos y editada el 29/07/2026 08:45 AM.