Aldo Rendón revive su encuentro con Adela Noriega en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México apenas lleva unos días al aire, pero sus habitantes ya comparten anécdotas que revelan la historia del espectáculo nacional. En una de esas charlas, mientras preparaban la comida, Aldo Rendón y Cynthia Klitbo recordaron a una de las actrices más queridas de la televisión: Adela Noriega.
Rendón relató que su primer encuentro con la actriz ocurrió cuando tenía 17 años y vivía en la Ciudad de México. Según sus palabras, la vio de forma casual en un cine del Pabellón Polanco y quedó impactado por su presencia y belleza. "La vi en la pantalla y, al salir, la encontré en la fila. Su mirada, su elegancia… fue inolvidable", comentó el actor.
Klitbo, quien también ha compartido set con Noriega, confirmó la veracidad del recuerdo y añadió que la actriz siempre llamó la atención por su mirada profunda y su porte distinguido. "Trabajé con ella en algunas grabaciones y su profesionalismo era tan notable como su carisma", señaló la actriz.
El intercambio despertó la nostalgia entre los seguidores del programa, que recordaron los personajes emblemáticos de Noriega en telenovelas como Amor Real, El Privilegio de Amar y Fuego en la Sangre. La actriz se retiró de la televisión en 2008 y, desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, alejándose de los reflectores y de cualquier proyecto televisivo.
Los rumores sobre su vida personal y su estado de salud han circulado durante años, pero ninguno ha sido confirmado por la propia Noriega, quien prefiere preservar su intimidad. Periodistas de espectáculos coinciden en que su retiro fue una decisión personal y que actualmente dedica su tiempo a asuntos privados y familiares.
Aunque ausente de la pantalla, Adela Noriega sigue siendo una de las figuras más recordadas del público mexicano, gracias a su legado en la década de los 90 y 2000. Su recuerdo, avivado por las palabras de Rendón y Klitbo, reafirma el impacto duradero de sus interpretaciones en la cultura popular.