Aldo Rendón revive su encuentro con Adela Noriega en La Casa de los Famosos México

...

Durante una conversación culinaria en La Casa de los Famosos México, Aldo Rendón recordó su primer avistamiento de la icónica actriz Adela Noriega, a los 17 años, en un cine de Polanco. El relato, corroborado por Cynthia Klitbo, avivó la nostalgia de los seguidores de la telenovela y subrayó el legado de Noriega, quien se mantiene alejada de los reflectores desde 2008.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 08:18 AM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 09:26 AM.