Alicia Villarreal enfrenta posible embargo de 11 millones de pesos por demanda de un ex‑empleado

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La cantante mexicana podría perder su casa si se ejecuta un embargo de 11 millones de pesos derivado de un juicio laboral contra un presunto ex‑trabajador vinculado a su expareja Cruz ‘N’. Su defensa asegura que nunca existió relación laboral y promete impugnar cualquier resolución adversa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 03:28 PM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 04:11 PM.