Alicia Villarreal enfrenta posible embargo de 11 millones de pesos por demanda de un ex‑empleado

La situación legal de Alicia Villarreal se vuelve crítica. Según fuentes judiciales, la intérprete corre el riesgo de que se ejecute un embargo por 11 millones de pesos, monto que podría afectar gravemente su patrimonio, incluida su vivienda.
El embargo sería promovido por un ex‑empleado que, según el abogado de la cantante, Gerardo Martín Rincón Flores, trabajó para Cruz ‘N’, expareja de Villarreal, antes de que ella y el productor iniciaran su relación sentimental. El demandante alega una relación laboral inexistente con la cantante, lo que su defensa califica de “infundado”.
Rincón Flores declaró en el programa De primera mano que ya están preparados para responder al fallo que emita la autoridad laboral y que cuentan con pruebas suficientes para demostrar que Alicia Villarreal nunca mantuvo una relación contractual con el trabajador. En caso de una sentencia desfavorable, el abogado aseguró que recurrirá a todos los recursos legales para revertirla.
Paralelamente, la cantante sigue enfrentando otro proceso judicial por denuncias de violencia familiar contra Cruz ‘N’. Hasta el momento, Villarreal no ha emitido declaraciones al respecto, y se espera que rompa el silencio en los próximos días.
El posible embargo, de concretarse, podría poner en riesgo la casa de la “Güerita consentida”, aunque su equipo legal mantiene la postura de que la medida es injustificada y que la cantante no es responsable de una relación laboral que nunca existió.