BTS rechaza los Grammy y la Academia responde: debate sobre la categoría Pop Asiático

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El grupo surcoreano BTS anunció que no presentará su candidatura a los Premios Grammy, argumentando que la música no debe clasificarse por región o idioma. El CEO de la Academia, Harvey Mason Jr., lamentó su ausencia y defendió la nueva categoría de Pop Asiático como un intento de ampliar el reconocimiento sin segregar a los artistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 08:25 AM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 09:39 AM.