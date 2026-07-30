BTS rechaza los Grammy y la Academia responde: debate sobre la categoría Pop Asiático

El grupo BTS decidió no postularse a los Premios Grammy, una medida que trasciende la competencia anual y abre un debate sobre la forma en que la industria musical internacional reconoce a los artistas fuera del mercado anglosajón. En un comunicado difundido simultáneamente por sus siete integrantes en redes sociales, la banda explicó que su decisión responde a un principio más amplio que a una estrategia de premios: "Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada como música en sí misma, sin distinguirla por región o idioma".
La noticia llegó pocas semanas después de que la Academia de la Grabación anunciara la creación de la categoría "Pop Asiático", destinada a reconocer el crecimiento comercial y artístico del género. Para BTS, esa clasificación resulta excluyente y contraria a su visión de una música sin etiquetas geográficas.
Harvey Mason Jr., CEO de la Academia, emitió un comunicado en el que expresó su tristeza por la ausencia del grupo, pero también su respeto por la postura adoptada. Mason explicó que la nueva categoría busca ampliar el reconocimiento a una industria en expansión y no separar a los artistas asiáticos del resto de la competencia. Añadió que cualquier artista inscrito en una categoría de género puede aspirar simultáneamente a Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad.
La decisión de BTS, aunque sin llamado a boicot, posee un peso simbólico significativo. Desde su debut en 2013, el grupo ha transformado la presencia del K‑pop en Occidente, encabezado listas de Billboard y reunido a una de las comunidades de seguidores más grandes del mundo, ARMY. Renunciar voluntariamente a la principal premiación de la industria estadounidense y mantener su trayectoria demuestra la influencia que el grupo ejerce en el panorama musical global.
La respuesta pública de la Academia, poco habitual ante la ausencia de un artista, subraya la importancia que la organización otorga a BTS. El intercambio pone de relieve la necesidad de repensar cómo se estructuran las categorías de los Grammy para evitar percepciones de segregación y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural que hoy define la música popular.