Cynthia Klitbo confiesa su amor a Alberto Estrella y él la rechaza en La Casa de los Famosos

La confesión surgió cuando el compañero de casa, Ese Pérez, preguntó a Cynthia Klitbo si alguna vez se había enamorado durante una escena. La actriz, sin vacilar, admitió que había desarrollado una atracción especial por varios colegas, pero que en aquel momento estaba en una relación.
En el transcurso de la charla, Klitbo recordó su paso por la telenovela Alguna vez tendremos alas, donde compartió pantalla con Alberto Estrella. Según la propia actriz, la química entre ambos quedó marcada y, con el tiempo, decidió “dejar de ocultar sus sentimientos”.
El rechazo llegó cuando, tras reunir el valor para declararse, Klitbo le confesó su amor a Estrella. El actor, aunque elogió su talento y su personalidad, le respondió que no compartía los mismos sentimientos, dejando a la actriz “con el corazón roto”.
“Alberto sigue siendo uno de los mejores actores de México; admiro su calidad como intérprete y sus cualidades personales”, señaló Klitbo, quien añadió que la experiencia, aunque dolorosa, le permitió cerrar una etapa.
El episodio ha generado una ola de comentarios en redes sociales bajo los hashtags #cynthiaklitbo, #albertoestrella y #lacasadelosfamosos, con usuarios que debaten si la pareja habría funcionado en la pantalla.
En otro momento del programa, Klitbo también protagonizó una discusión con Masad, quien la acusó de cocinar cerdo para él, a lo que la actriz replicó: “No soy tu chef”.
La revelación de Klitbo se suma a las confesiones que continúan alimentando la polémica dentro de La Casa de los Famosos México 2026, consolidando al reality como uno de los focos de conversación más intensos del país.