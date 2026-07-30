Cynthia Klitbo confiesa su amor a Alberto Estrella y él la rechaza en La Casa de los Famosos

...

Durante una conversación en el vestidor de La Casa de los Famosos México 2026, la actriz Cynthia Klitbo reveló que le declaró su amor al reconocido actor de telenovelas Alberto Estrella, quien la bateó. El episodio, que ha generado gran revuelo en redes, rememora su trabajo conjunto en la telenovela Alguna vez tendremos alas (1997).

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 11:39 AM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 03:41 PM.