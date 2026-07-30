Cynthia Klitbo, Yahir y Memo Schutz denuncian falta de higiene en La Casa de los Famosos México 2026

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Los participantes Cynthia Klitbo, Yahir y Memo Schutz expresaron su molestia por la suciedad en los baños de la casa, acusando a algunos compañeros de no cumplir con las normas de limpieza y proponiendo una reorganización de tareas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 08:23 AM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 09:43 AM.