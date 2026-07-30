Cynthia Klitbo, Yahir y Memo Schutz denuncian falta de higiene en La Casa de los Famosos México 2026

En el programa La Casa de los Famosos México 2026, la polémica no surgió por rivalidades personales, sino por la falta de higiene en los espacios comunes, particularmente en los baños. Cynthia Klitbo, Yahir y Memo Schutz fueron los primeros en alzar la voz, señalando que la suciedad en los escusados, papel higiénico fuera del bote y restos de artículos de cuidado personal estaban generando incomodidad entre los habitantes.
Según los testimonios, a pesar de que varios participantes limpian el baño de forma regular, otros continúan dejándolo sucio después de usarlo. Entre los hallazgos más críticos se encuentran restos de menstruación, papeles usados en los inodoros y la práctica de presionar el papel para “hacer espacio” en el bote de basura, lo que dificulta la limpieza.
Cynthia Klitbo, visiblemente irritada, afirmó que ni ella ni compañeros como Ernesto Laguardia o Yahir tienen problemas para mantener el baño limpio, pero que algunos residentes no comparten esa responsabilidad. Horas antes, la actriz ya había advertido que no toleraría la suciedad y que expondría los malos hábitos de sus compañeros.
Ante la situación, Yahir y Memo Schutz propusieron una solución estructurada: dividir a los habitantes en dos bloques. El primer bloque, encargado de la cocina (Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Moisés Peñaloza, Ximena Herrera, Yahir y Mariana), se ocuparía de preparar desayunos, comidas y cenas. El segundo bloque, integrado por el resto de los participantes, tendría la responsabilidad de las labores de limpieza, incluyendo el lavado de trastes y el mantenimiento de los baños.
La propuesta aún está en fase de implementación y los espectadores esperan ver si la organización propuesta logrará mejorar la convivencia y la higiene dentro de la casa.