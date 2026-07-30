George y Amal Clooney evacuan su casa en Brignoles ante los incendios forestales en Francia

...

El actor y la abogada dejaron su residencia en Brignoles, sureste de Francia, tras la evacuación masiva provocada por incendios que ya queman una superficie cuatro veces mayor que París, afectando también a España, Italia y Grecia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 09:09 AM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 09:36 AM.