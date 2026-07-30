George y Amal Clooney evacuan su casa en Brignoles ante los incendios forestales en Francia

La pareja de celebridades, George y Amal Clooney, se vio obligada a abandonar su vivienda en la localidad provenzal de Brignoles después de que los incendios forestales que arrasan el sur de Francia alcanzaran niveles de emergencia sin precedentes. En una carta dirigida al alcalde Didier Brémond, los Clooney expresaron su preocupación por la posible destrucción de su casa y, sobre todo, por la seguridad de los vecinos.
“En este momento desconocemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a este terrible suceso”, iniciaron el mensaje, añadiendo que, independientemente del desenlace, seguirán apoyando a la comunidad. “Mientras evacuamos Brignoles, queremos recalcar dos cosas: primero, esperamos que ustedes y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, seamos parte de esta comunidad y participemos en su reconstrucción. Amamos Brignoles y a nuestros amigos que viven allí”.
Los incendios, que ya cubren una superficie equivalente a cuatro veces la de París, han forzado la evacuación de más de 224 mil personas en la región de Gironda y alrededor de 3 mil en Provenza‑Alpes‑Costa Azul, según datos de CNN. En España, más de 63 mil habitantes también han sido desplazados, mientras que en Grecia dos bomberos perdieron la vida mientras combatían el fuego, informó Reuters.La familia Clooney, compuesta por los mellizos Alexander y Ella, había elegido Brignoles como su residencia principal meses atrás, buscando alejar a sus hijos del escrutinio mediático de Hollywood. En una entrevista con Esquire, George Clooney explicó que la vida en el campo les brinda “una infancia alejada de iPads, con cenas en familia y la oportunidad de llevar los platos”. Añadió que su motivación era “ofrecer a los niños una oportunidad justa, sin la presión de los paparazzi”.
En declaraciones previas al traslado, Clooney recordó su infancia en Kentucky y cómo, aunque en su juventud deseó escapar de la vida rural, ahora valora la tranquilidad del campo francés, donde “conduce un tractor y disfruta de una vida normal”.
Los Clooney reiteraron su compromiso de colaborar en la reconstrucción de Brignoles y de apoyar a los residentes afectados, mientras las autoridades continúan trabajando para contener los incendios que siguen expandiéndose por el sur de Europa.