Isaac Moreno defiende a Galilea Montijo ante críticas por su rostro y niega estar preocupado

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El novio de la conductora, Isaac Moreno, respondió a los comentarios negativos sobre el aspecto facial de Galilea Montijo, reafirmando su apoyo y aclarando que no está preocupado por su salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 03:28 PM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 04:00 PM.