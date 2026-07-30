Isaac Moreno defiende a Galilea Montijo ante críticas por su rostro y niega estar preocupado

En medio de la polémica que ha rodeado a Galilea Montijo tras la gala de estreno de La casa de los famosos México 2026, su novio, el influencer español Isaac Moreno, se pronunció en redes sociales para defenderla de los ataques dirigidos a su rostro.
Los críticos, algunos de los cuales especularon sobre una posible parálisis facial, intensificaron sus comentarios después de que la conductora revelara estar bajo un tratamiento no invasivo por un nervio afectado. Montijo, quien abordó el tema en el programa Hoy, pidió sororidad y anunció la realización de un pódcast con su doctora para explicar la situación.
Isaac Moreno, que comenzó su relación con la presentadora en 2023, respondió en Instagram con mensajes de apoyo: “Muchas felicidades, hermosa… ¡La volviste a romper! Orgulloso es poco… ¡Te amo!” y “Siempre juntos. Te amo”. En ninguno de sus escritos manifestó preocupación por la salud de Galilea, limitándose a expresar su respaldo incondicional.
El influencer, de 35 años, no ha ofrecido declaraciones a la prensa sobre la controversia, pero sus publicaciones dejan claro que respalda a Montijo frente a los ataques que, según la conductora, podrían afectar su bienestar emocional y sus oportunidades laborales.
Montijo, por su parte, ha advertido que tomará acciones legales contra medios que difundan información falsa o dañina, y ha compartido un video desde el consultorio de su doctora donde asegura haber aprendido la lección y no volverá a someterse a procedimientos sin la debida información.
La situación sigue en desarrollo, mientras la audiencia espera el pódcast prometido y la posible respuesta legal de la conductora contra los medios que la han señalado.