Jennifer López se prepara para despedir a Max y Emme mientras ingresan a la universidad

...

Después de 18 años de maternidad a tiempo completo, la cantante celebra la admisión de sus mellizos a distintas universidades, anuncia becas y reflexiona sobre el próximo paso de convertirse en madre de hijos que vivirán fuera del hogar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 11:39 AM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 03:24 PM.