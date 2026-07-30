Karol G anuncia nuevo álbum “No me arrepiento de sentir tanto” y revela fecha de estreno

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La cantante colombiana Karol G confirmó durante su concierto en Toronto que su próximo disco, el sexto álbum de estudio, se titulará “No me arrepiento de sentir tanto” y saldrá a la venta el 12 de octubre de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 09:41 AM.