Karol G anuncia nuevo álbum “No me arrepiento de sentir tanto” y revela fecha de estreno

En medio del espectáculo de su gira Viajando por el mundo. Tropitour, Karol G sorprendió a miles de asistentes al anunciar oficialmente su próximo álbum de estudio, No me arrepiento de sentir tanto. La artista explicó que el disco, que marcará su sexta producción discográfica, será lanzado el 12 de octubre de 2026.
El anuncio se realizó durante una pausa del concierto, cuando la cantante tomó el micrófono para compartir la noticia con el público. Horas después, la información se difundió en sus redes sociales, donde el video del momento acumuló más de 300,000 “me gusta” y cientos de miles de comentarios en cuestión de minutos.
En la publicación, Karol G incluyó una fotografía de perfil con el título del álbum, lo que ha llevado a especular que la imagen podría ser la portada oficial. Además, recordó que en la fecha inaugural de la gira, el 24 de julio en Chicago, presentó por primera vez la canción inédita “Matadora”, la cual formará parte del nuevo proyecto.
El nuevo disco llega poco más de un año después de Tropicoqueta, lanzado el 20 de junio de 2025, que rindió homenaje a ritmos latinoamericanos como merengue, bachata, mambo y mariachi, y contó con colaboraciones de Greeicy, Manu Chao y Marco Antonio Solís.
Con No me arrepiento de sentir tanto, Karol G inicia una nueva etapa artística mientras continúa su gira mundial, generando gran expectativa entre sus seguidores y la industria musical.