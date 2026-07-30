Manolo Solo fallece a los 62 años: la causa de su muerte confirmada por la Academia de cine Española

El cine español está de luto tras el fallecimiento de Manolo Solo, uno de los intérpretes más respetados de las últimas décadas. La Academia de Cine de España confirmó que el actor, cuyo nombre real era Manuel Jesús Fernández Serrano, murió a los 62 años a causa de un cáncer.
El anuncio, realizado este jueves, ha generado una avalancha de mensajes de despedida por parte de colegas, instituciones y seguidores. Sin embargo, la información disponible se limita a la confirmación de la enfermedad oncológica; la familia y los representantes del artista no han revelado el tipo de cáncer ni el tiempo que llevaba enfrentándolo.
Manolo Solo nació en Algeciras en 1964 y construyó una sólida trayectoria en cine, televisión y teatro. Su papel en Tarde para la ira (2017) le valió el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto, consolidándolo como una figura clave del reparto español. A lo largo de su carrera, recibió nominaciones por cintas como B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa.
La Academia de Cine de España expresó su pesar y destacó la contribución de Solo al panorama cinematográfico nacional, calificándolo de "artista incansable y comprometido con la calidad interpretativa".
Hasta el momento, la familia del actor ha solicitado respeto a su intimidad y ha agradecido el apoyo recibido por el público y la comunidad artística.