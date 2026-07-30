Manolo Solo fallece a los 62 años: la causa de su muerte confirmada por la Academia de cine Española

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El actor español, ganador del Premio Goya por "Tarde para la ira", murió el 30 de julio de 2026 a causa de un cáncer, según informó la Academia de Cine de España. Hasta el momento no se ha precisado el tipo de tumor ni la duración de la enfermedad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 09:16 AM.