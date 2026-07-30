Memo Schutz se consagra como el galán de La Casa de los Famosos México

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El comentarista deportivo conquista al público femenino y supera a sus compañeros en la cuarta temporada del reality, gracias a su carisma, presencia y actitud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 11:36 AM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 03:24 PM.