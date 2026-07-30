Memo Schutz se consagra como el galán de La Casa de los Famosos México

El domingo 26 de julio dio inicio la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) y, entre los 18 participantes, Guillermo "Memo" Schutz se ha convertido rápidamente en el galán de la edición.
En menos de una semana de competencia, el comentarista deportivo ha generado un auténtico furor en redes sociales. La grafóloga y creadora de contenido Maryfer Centeno explicó que el atractivo de Schutz supera al de Yahir, Masad Al‑Tamimi y Moisés Peñaloza porque sus rasgos físicos y su actitud provocan una respuesta instintiva en el público femenino: "Instintivamente nos iba a gustar más".
El elogio no solo proviene de la audiencia; sus compañeros de casa también han destacado su carisma y la naturalidad con la que se relaciona. Schutz, de 49 años, nació el 10 de enero de 1977 en la Ciudad de México y, aunque es una de las voces más reconocidas del deporte en la televisión, hasta su ingreso a LCDLFM mantenía un perfil bajo en la farándula.
Su trayectoria profesional comenzó en el año 2000, cuando participó en un casting para Televisa Deportes bajo la dirección de Javier Alarcón. Desde entonces, ha trabajado como comentarista, reportero y conductor en TUDN, cubriendo eventos internacionales como la NFL, la NBA y la Fórmula 1. A lo largo de sus 26 años de carrera, ha consolidado una imagen de autoridad y profesionalismo que, combinada con su presencia física, ha resultado irresistible para la audiencia del reality.
En el plano personal, Schutz lleva 18 años casado con Verónica Fonseca y es padre de cuatro hijos. Su vida privada ha permanecido discreta, sin escándalos notorios, lo que refuerza la percepción de estabilidad y madurez que el público valora.
En contraste, los demás galanes de la temporada, aunque cuentan con seguidores, no logran igualar la combinación de experiencia televisiva, carisma espontáneo y atractivo físico que Memo Schutz despliega día a día dentro de la casa. Su ascenso como favorito del público femenino se consolida, y los indicadores de interacción en redes apuntan a que seguirá liderando la conversación durante el resto del programa.