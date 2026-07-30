Policía de Las Vegas descarta denuncias de agresión sexual contra Jared Leto

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El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas confirmó que no existen denuncias por abuso sexual contra Jared Leto en su jurisdicción, pese a las acusaciones presentadas en el documental de la BBC y reportes anteriores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/07/2026 02:26 PM.
En Espectáculos y editada el 30/07/2026 03:48 PM.