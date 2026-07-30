Policía de Las Vegas descarta denuncias de agresión sexual contra Jared Leto

La Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) informó que, dentro de su jurisdicción, no se han presentado denuncias por agresión sexual contra el actor Jared Leto. La declaración, confirmada a través de un portavoz a TMZ, se dio después de la difusión del documental de la BBC titulado Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, que reúne testimonios de cuatro mujeres que lo acusan de conductas sexuales inapropiadas entre 2002 y 2016.
El documental expone que una denunciante habría sido agredida en el baño de un motel a los 17 años; otra asegura que Leto la amenazó con una agresión sexual cuando tenía 19 años; una tercera relata haber mantenido relaciones sexuales con él a los 17 años en California, lo que podría constituir abuso de menor; y la cuarta indica que el artista la manipuló mediante llamadas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años. La cadena británica revisó fotografías, mensajes y otros documentos vinculados a los testimonios.
En 2025, Air Mail publicó un reportaje en el que nueve mujeres también acusaron a Leto de conductas sexuales indebidas, algunas de ellas menores de edad en el momento de los presuntos hechos. En ambas ocasiones, el representante del artista y el propio Leto negaron categóricamente las acusaciones, afirmando que nunca ha cometido una agresión sexual.
Aunque la LVMPD no registra denuncias en su área, las acusaciones difundidas en el documental continúan generando atención mediática y debate sobre la conducta del actor, quien sigue negando los señalamientos y manteniendo su inocencia ante la opinión pública.