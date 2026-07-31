Arnold Schwarzenegger celebra sus 79 años levantando pesas y lanza campaña Pump Club

Arnold Schwarzenegger, la icónica estrella de "Terminator" y exgobernador de California, celebró su 79.º cumpleaños de la manera que lo ha hecho durante más de seis décadas: levantando pesas en el gimnasio. En Instagram compartió dos fotografías en las que se le ve en Gold’s Gym de Venice, Los Ángeles, con una camiseta negra, gafas de sol y los brazos en plena acción mientras trabaja espalda y bíceps.
“Cumplo 79 años hoy. No quiero ningún regalo. En su lugar, mi equipo y yo estamos cambiando la industria del fitness”, escribió el actor, acompañando la publicación con el anuncio de una campaña especial de su Pump Club. La iniciativa ofrece a los nuevos suscriptores acceso gratuito durante siete días y la posibilidad de recuperar el pago completo del primer año si completan cuatro programas de entrenamiento.
Schwarzenegger explicó que su objetivo es lograr que “millones de ustedes entrenen durante todo el año”. El mensaje subraya una filosofía que ha guiado su vida desde la adolescencia, cuando comenzó a entrenar como culturista y, posteriormente, utilizó el ejercicio como herramienta para mantener su salud y movilidad.
Durante su época dorada, el austriaco ganó siete títulos de Mr. Olympia y dedicaba varias horas diarias al entrenamiento, lo que le abrió las puertas al cine con películas como "Conan el Bárbaro", "Depredador" y "Terminator". Con el paso del tiempo, adaptó su rutina: hoy sus sesiones duran alrededor de 90 minutos y prefiere máquinas de pesas para reducir el impacto en hombros y rodillas, según declaró a Men’s Health.
En su boletín "Arnold’s Pump Club", el actor recordó que el objetivo del entrenamiento ya no es esculpir un físico específico, sino cosechar beneficios diarios: mayor claridad mental, recuperación más rápida de cirugías y contratiempos, y la capacidad de seguir esquiando a los 78 años. “Algunos días, la victoria es un buen entrenamiento; otros, simplemente ir al gimnasio cuando no tienes ganas. Pero ahí está, cada día, al menos una victoria”, afirmó.
A pesar de los cambios propios de la edad, Schwarzenegger asegura que no tiene intención de abandonar los ejercicios de fuerza. “Nada cambiará jamás; hasta que muera, seguiré entrenando, pasándolo genial en el gimnasio, sintiendo la congestión muscular y queriendo sentirme bien”, concluyó, reafirmando que entrenar es parte esencial de su vida.