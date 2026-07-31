Arnold Schwarzenegger celebra sus 79 años levantando pesas y lanza campaña Pump Club

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El actor y exgobernador de California cumplió 79 años entrenando en Gold’s Gym de Venice y anunció una oferta de siete días gratuitos en su comunidad de entrenamiento, reafirmando que seguirá levantando pesas hasta el final de sus días.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/07/2026 12:55 PM.
En Espectáculos y editada el 31/07/2026 01:33 PM.