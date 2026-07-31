Critican a Natalia Téllez por comentarios sobre la crianza de su hija Emilia

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La conductora de Netas Divinas, Natalia Téllez, generó polémica en redes sociales al compartir una anécdota sobre su hija de cuatro años y la expectativa de “esperar al príncipe”. La discusión, que incluyó a la comediante Sofía Niño de Rivera, derivó en una ola de críticas que cuestionan la postura de la madre sobre la autonomía y la felicidad infantil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/07/2026 08:16 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:00 PM.