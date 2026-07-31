Critican a Natalia Téllez por comentarios sobre la crianza de su hija Emilia

La conductora de "Netas Divinas" provocó una fuerte reacción en redes sociales después de relatar, durante la emisión del programa, una conversación con su hija Emilia, de cuatro años, sobre el juego de disfrazarse de princesa y la frase "estoy esperando al príncipe". Téllez utilizó el episodio para expresar que la felicidad y el bienestar deben depender de uno mismo, sin esperar a un salvador externo.
En el segmento, la presentadora explicó que, al descubrir a su hija vestida de princesa en el baño, le preguntó qué hacía y la niña respondió que esperaba al príncipe. Téllez le contestó: "Por favor, no esperes al príncipe; ponte a hacer lo que quieras". La conductora amplió su argumento diciendo que esa actitud se aplica a amistades, trabajo y familia, y que la búsqueda de la felicidad es una responsabilidad personal.
La comediante Sofía Niño de Rivera intervino señalando que la madre estaba proyectando sus propios traumas en la niña y que a esa edad es difícil comprender conceptos como la autosuficiencia emocional. "Tú le estás contestando desde tu trauma, ella no tiene trauma todavía", afirmó la humorista, sugiriendo que la pregunta debería ser "¿quién es tu príncipe?".
El intercambio se tornó viral en X e Instagram, donde usuarios criticaron a Téllez por supuestamente imponer una visión adulta sobre la infancia y por desestimar la inocencia del juego de roles. Algunos la acusaron de "parentalismo" y de "feminizar" la narrativa de la independencia, mientras que otros defendieron su intención de enseñar a su hija valores de autonomía.
El debate se extendió más allá del programa, generando hashtags como #NataliaTéllez y #NetasDivinas, y reavivó la discusión sobre los límites de la educación parental en la era digital. La polémica continúa mientras la audiencia espera la respuesta oficial de la conductora y del programa.