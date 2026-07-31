Cynthia Klitbo revela su ruptura con Francisco Gattorno en La Casa de los Famosos México 2026

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En el programa de reality La Casa de los Famosos México 2026, la actriz Cynthia Klitbo abrió su corazón y relató los episodios más dolorosos de su relación y divorcio con el actor Francisco Gattorno, confirmando infidelidades y un embarazo fuera del matrimonio que la marcó durante años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/07/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 31/07/2026 01:25 PM.