Cynthia Klitbo revela su ruptura con Francisco Gattorno en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 se ha convertido en el escenario donde Cynthia Klitbo, una de las participantes más polémicas, decidió romper el silencio sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su relación y ruptura con Francisco Gattorno.
Durante una conversación íntima con varios compañeros de la casa, la actriz explicó que su vínculo con Gattorno nació en el set de la telenovela La Dueña a principios de los años noventa. "Nos casamos en 1995 y éramos una de las parejas más queridas del medio artístico", recordó Klitbo, quien añadió que la felicidad duró apenas dos años.
El divorcio se concretó en 1997 después de que la actriz descubriera una infidelidad. Según sus propias palabras, el engaño salió a la luz tras un accidente de Gattorno con la bailarina Marilyn de la Caridad Rosado en Cancún, lo que la llevó a enterarse de que su exesposo había mantenido relaciones extramatrimoniales y, además, había embarazado a una amante. "Me lo contaron… esa es otra historia, muy larga", señaló, sin entrar en más detalles.
Klitbo confesó que el dolor de la traición la acompañó durante mucho tiempo y que, a pesar de todo, todavía sentía un amor profundo por Gattorno. "Yo amaba demasiado a Francisco", admitió, añadiendo que la ruptura influyó en decisiones profesionales, como su decisión de raparse para la novela El privilegio de amar.
En 2009, los dos actores se reencontraron en el set de Atrévete a soñar. Klitbo explicó que, aunque la sorpresa fue grande, mantuvieron una postura profesional y, tras varias semanas de trabajo, lograron aclarar sus diferencias, lo que marcó un punto de partida para una amistad basada en el respeto.
Recientemente, surgieron rumores de una posible reconciliación cuando la actriz comentó que Gattorno estaba viviendo temporalmente en su casa. Sin embargo, aclaró que se trataba únicamente de una ayuda puntual, ya que el actor no contaba con una vivienda fija en México. "Francisco y yo somos muy buenos amigos, pero no es que viva con mi hija y yo", puntualizó.
Las declaraciones de Cynthia Klitbo generaron una gran oleada de reacciones en redes sociales, reavivando el interés del público por la historia de amor y desamor que marcó a dos de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana de los años noventa.