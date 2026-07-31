Fallece José Luis “Bola” Doblado, ingeniero de sonido emblemático de División Minúscula

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La escena del rock mexicano está de luto tras la muerte de José Luis Doblado, “Bola”, ingeniero de sonido que acompañó a División Minúscula durante ocho años y dejó una huella de más de cuatro décadas en la industria musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/07/2026 04:34 PM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 06:48 PM.