Fallece José Luis “Bola” Doblado, ingeniero de sonido emblemático de División Minúscula

División Minúscula confirmó este viernes la muerte de José Luis Doblado, conocido como “Bola, uno de los ingenieros de sonido más respetados del rock mexicano. La banda anunció la noticia en sus redes sociales, expresando profunda tristeza y rindiendo homenaje a quien fue parte esencial de sus giras y conciertos durante casi una década.
En la publicación de Facebook e Instagram, la agrupación escribió: “Con gran tristeza recibimos hace unos momentos la noticia que nuestro querido José Luis Doblado ‘Bola’ pasó a otro plano”. Añadieron que “fue nuestro ingeniero durante 8 años y vivimos juntos grandes momentos como banda y amigos”. El mensaje concluyó con un emotivo: “Te extrañaremos, querido Doblado, y siempre recordaremos todas esas historias que nos contabas de ‘los viejos tiempos del rock’. Descansa en paz, Leyenda”.
El anuncio estuvo acompañado de fotografías del ingeniero, quien era ampliamente reconocido entre artistas y equipos técnicos por su experiencia y profesionalismo. No se revelaron las causas de su fallecimiento.
La trayectoria de Doblado se remonta a más de 40 años en la industria musical. En un podcast de YouTube publicado en 2023, relató sus inicios: comenzó como actor en talleres de teatro, donde descubrió su pasión por la producción escénica. Gracias a un amigo de su madre, ingresó al mundo de la televisión y, posteriormente, al audio en locales donde se presentaba la banda Kerigma. Su primera oportunidad como ingeniero surgió cuando, como mesero, sustituyó al encargado de audio enfermo.
Ese momento marcó el inicio de una carrera que lo llevó a colaborar con Botellita de Jerez (1983), a participar en la apertura de Rockotitlán (1985) y a trabajar con artistas como Cecilia Toussaint, Resorte, Gloria Trevi, Pedro Fernández, Myst, La Castañeda y Jeans. Su filosofía profesional quedó plasmada en la frase: “Si no sabes cómo se carga una bocina, cómo se conecta, ¿cómo quieres manejar todo el equipo? Es un camino que se tiene que seguir”.
La pérdida de “Bola” deja un vacío en la comunidad del rock mexicano, que recuerda su legado técnico y humano, y su contribución a la calidad sonora de innumerables presentaciones en vivo.