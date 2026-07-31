Galilea Montijo revela su hospitalización de emergencia y reflexiona sobre el estrés laboral

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La conductora confesó que un intenso dolor gastrointestinal la obligó a ingresar de urgencia al hospital, y aprovechó la experiencia para alertar sobre la importancia de escuchar al cuerpo y enfrentar críticas sobre su apariencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/07/2026 02:34 PM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 06:48 PM.