Galilea Montijo revela su hospitalización de emergencia y reflexiona sobre el estrés laboral

Galilea Montijo sorprendió al público al revelar, durante una entrevista con Las Estrellas, uno de los episodios de salud más difíciles que ha enfrentado recientemente. La presentadora explicó que el ritmo de trabajo que mantiene, con múltiples programas y compromisos, le pasó factura y la llevó al hospital tras sufrir un fuerte dolor abdominal que, en minutos, se intensificó hasta pensar que era un problema cardíaco.
La conductora señaló que rara vez habla públicamente de sus problemas de salud, prefiriendo guardarlos para sí fuera de las cámaras. Sin embargo, decidió compartir la experiencia para reflexionar sobre la necesidad de escuchar al cuerpo antes de que el estrés cobre factura. "Siempre me ven sonriente y llena de energía, pero detrás de esa imagen hay momentos complicados", afirmó Montijo.
Tras la hospitalización, la actriz confirmó que se recuperó favorablemente y que ya se encuentra bien de salud, descartando otras causas distintas al problema gastrointestinal que explicó. Además, anunció su reincorporación a los compromisos profesionales, incluido La Casa de los Famosos México 2026.
En paralelo, Montijo ha sido objeto de críticas por supuestos cambios en su rostro. Ante los comentarios en redes sociales, aclaró que su apariencia se debe a una afectación en un nervio facial, no a procedimientos estéticos. "Va más allá de un procedimiento estético; estoy bajo tratamiento con la doctora que lleva mi caso", explicó, y prometió detallar la situación en futuras entrevistas.
La conductora también envió un mensaje a quienes continúan opinando sobre su físico sin conocer su situación médica, instándolos a respetar su proceso y a enfocarse en la salud antes que en la estética.