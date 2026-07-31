Lucero sorprende con concierto improvisado en la Central de Abastos

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La cantante Lucero ofreció una presentación inesperada en el Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto, donde debutó su nuevo sencillo “Fuertes Declaraciones” y varios éxitos, en medio de un ambiente festivo que forma parte de los actos previos al aniversario del mercado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/07/2026 11:38 AM.
En Espectáculos y editada el 31/07/2026 01:40 PM.