Lucero sorprende con concierto improvisado en la Central de Abastos

Este jueves, la actriz‑cantante Lucero transformó el Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto en un escenario improvisado al ofrecer un concierto sorpresa ante comerciantes, productores y visitantes que se encontraban en los festejos previos al aniversario del emblemático recinto.
Vestida con un atuendo inspirado en la música mexicana y acompañada por un mariachi en vivo, la “Novia de América” interpretó por primera vez en público su nuevo sencillo “Fuertes Declaraciones”, así como otros temas emblemáticos como “Y volveré”, “Cero tolerancia”, “El privilegio de amar” y “Cero tolerancia”. La audiencia, compuesta por cientos de personas, coreó las canciones, aplaudió con entusiasmo y aprovechó para tomarse fotografías con la artista.
Videos difundidos por la propia Central de Abasto y por asistentes muestran el ambiente festivo, con flores, aplausos y sonrisas que resaltan la cercanía entre la cantante y el público. En una publicación de la cuenta @quiencom, Lucero expresó su gratitud: “Caí de sorpresa en la bella Central de Abasto… Recibí flores y más flores, aplausos y un cariño tan único y especial… ha sido inolvidable”.
El evento forma parte de las actividades organizadas para conmemorar el aniversario del Mercado de Flores y Hortalizas, uno de los espacios más representativos de la Central de Abasto, y sirve como reconocimiento al trabajo diario de los locatarios y distribuidores de alimentos y flores del país.
Con la presentación, Lucero abre un nuevo capítulo en su carrera al lanzar “Fuertes Declaraciones”, primer sencillo de su próximo álbum “Conexión Mexicana”, disponible en todas las plataformas digitales a partir del 30 de julio. El tema fusiona la potencia del mariachi con una letra de empoderamiento femenino que habla de dejar atrás un mal amor, marcando el inicio de una producción que apuesta por las raíces de la música mexicana. “Conexión Mexicana” se concibió bajo el formato Conexión, una serie de conciertos íntimos, y reunirá 14 canciones grabadas en vivo.
La actuación de Lucero no solo celebró su nuevo material, sino que también reforzó su estrecha relación con la música regional mexicana, género que ha marcado varias etapas de su trayectoria discográfica y de sus presentaciones en vivo.