Luis Miguel regresa a la pantalla: 35 años después protagoniza la campaña centenaria de Coca‑Cola

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Tras semanas de rumores sobre su salud, el cantante mexicano reaparece en Instagram como imagen de la campaña de los 100 años de Coca‑Cola, reviviendo el icónico comercial de 1991 y reforzando su legado junto a la marca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 10:56 AM.
En Espectáculos y editada el 31/07/2026 01:31 PM.