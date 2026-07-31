Luis Miguel regresa a la pantalla: 35 años después protagoniza la campaña centenaria de Coca‑Cola

En una inesperada jugada publicitaria, Luis Miguel volvió a los reflectores al protagonizar la campaña que celebra el centenario de Coca‑Cola en México. La publicación, difundida el jueves en la cuenta oficial de la refresquera (@quiencom), muestra al artista tomando una botella de la bebida, recreando la nostalgia del anuncio de 1991 que marcó una época.
El comunicado de Coca‑Cola destaca que "hace 100 años comenzó una historia que, con el paso del tiempo, se convirtió en parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos" y que la nueva pieza busca "conectar esa nostalgia con el presente". La frase del cantante, "Con Coca‑Cola llevo 35 años de historia", refuerza la idea de una alianza que atraviesa generaciones.
El regreso del solista llega en medio de intensas especulaciones sobre su estado de salud. Durante las últimas semanas circuló información no confirmada sobre una supuesta hospitalización en Nueva York por una cirugía cardíaca. Ni el artista ni su equipo han emitido declaraciones al respecto, lo que convierte su aparición en Instagram en la primera señal pública en varios meses.
Desde el cierre de su última gira internacional, considerada una de las más exitosas de su carrera, Luis Miguel ha mantenido un perfil discreto, limitando sus apariciones a eventos puntuales y reduciendo al mínimo su presencia en redes sociales. La nueva campaña, por tanto, no solo celebra el centenario de una marca, sino que también marca el retorno de una figura emblemática al ojo público.
La estrategia de Coca‑Cola, que celebra su presencia en más de 1.2 millones de tienditas y puestos callejeros del país, se apoya en la figura de Luis Miguel como "el artista más importante de México" para rendir homenaje a un siglo de momentos compartidos en reuniones familiares, celebraciones y tradiciones.
Con esta alianza renovada, la refresquera busca reforzar su vínculo con el público mexicano, mientras que el cantante, a través de una imagen sencilla pero cargada de simbolismo, reafirma su vigencia y su capacidad de conectar con varias generaciones.