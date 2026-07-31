“Nadie nos va a extrañar” 2: Prime Video explora duelo, identidad y amor en la adolescencia

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La segunda temporada de la serie de Prime Video retoma la historia tras la muerte de Memo, abordando el duelo, la búsqueda de identidad y los primeros amores de un grupo de jóvenes que terminan la preparatoria. Los protagonistas, interpretados por Virgilio Delgado, Macarena Oz, Camila Calónico y Nicolás Haza, reflexionan sobre cómo la pérdida los une y los impulsa a decidir su futuro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/07/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:06 PM.