“Nadie nos va a extrañar” 2: Prime Video explora duelo, identidad y amor en la adolescencia

Prime Video estrenará la segunda entrega de Nadie nos va a extrañar, una serie que, tras la impactante muerte de Memo en la primera temporada, se adentrará en los temas del duelo, la identidad y el amor adolescente. Los cuatro protagonistas – Tenoch (Virgilio Delgado), Daniela (Macarena Oz), Marifer (Camila Calónico) y Álex (Nicolás Haza) – deberán enfrentar la ausencia del amigo que los mantenía unidos y, al mismo tiempo, decidir el rumbo que tomará su vida al culminar la preparatoria.
“Creo que el duelo puede separar o unir a las personas. En este caso, la pérdida de Memo terminó de unir a los personajes”, afirmó Virgilio Delgado, de 20 años, sobre el impacto de la muerte del personaje en la dinámica del grupo. Tenoch, ahora sin el vínculo que representaba Memo, se ve forzado a redefinir su sentido de pertenencia y a liderar a sus amigos en un proceso de sanación.
Camila Calónico, quien interpreta a Marifer, confesó que su personaje sigue lidiando con la ausencia de Memo y con la incertidumbre de su propio futuro: “El duelo no tiene una duración específica; aprendes a vivir con él y con la ausencia de un amigo”. La actriz añadió que la experiencia marca un “primer golpe de realidad” para los adolescentes que están terminando la escuela, obligándolos a reconocer que la muerte es parte de la vida y a crecer a partir de esa pérdida.
El tema del amor también será central en la nueva temporada. Daniela, interpretada por Macarena Oz, se deja guiar por sus sentimientos, mientras que Marifer explora si su pasión está en el dibujo o la música, reflejando la presión social que enfrenta la juventud para elegir un camino definido. “Es bonito ver a Marifer como una artista joven que aún no sabe qué quiere ser; esa indecisión es algo que todos experimentamos, incluso siendo mayores”, señaló Oz.
Además de la pérdida, los personajes deberán tomar decisiones cruciales sobre su futuro académico y profesional. Tenoch parece tener claro su camino, mientras que sus compañeros aún buscan respuestas, lo que genera tensiones y reflexiones sobre la responsabilidad y la libertad de elegir.
En palabras de Nicolás Haza, quien regresa como Álex, la serie muestra “cómo los golpes inesperados pueden complicar la vida de estos jóvenes, pero también les permiten crecer y cuestionarse quiénes son”. La segunda temporada, compuesta por ocho episodios, promete una narrativa que combina la crudeza del duelo con la esperanza del crecimiento personal, ofreciendo a la audiencia una historia con la que muchos podrán identificarse.