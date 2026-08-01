Aldo Rendón explica por qué dejó de vestir a Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México 2026

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El reconocido stylist reveló que un conflicto de agenda con un proyecto en San Francisco lo obligó a abandonar su labor como vestidor exclusivo de la conductora, y comentó su relación con la sustituta Jessica Marmolejo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/08/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:22 PM.