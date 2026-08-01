Aldo Rendón explica por qué dejó de vestir a Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México 2026

En una entrevista concedida al programa de radio de Yordi Rosado, el fashion stylist Aldo Rendón confirmó que la única razón por la que dejó de vestir a Galilea Montijo en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México fue un conflicto de fechas. El diseñador tenía compromisos previos en San Francisco que coincidían exactamente con el arranque del reality, lo que le impidió continuar con la labor que desempeñaba desde enero de 2026.
“Fue por fechas. Yo tenía un proyecto allá de clientas, pero tenía que estar justo en la fecha en la que arrancaba el reality. No iba a estar en ocho fechas y en un proyecto tan importante no puedes no estar. Esa fue la decisión”, declaró Rendón.
El estilista explicó que tomó la iniciativa de comunicar su decisión a la conductora: “Yo le dije: ‘Me voy a ir’”. Aseguró que la conversación se dio en enero, aunque la noticia no se hizo pública hasta el inicio de la temporada, cuando Galilea Montijo quedó como la única figura a la que él vestía.
Rendón admitió la tensión que sintió al ver la primera gala sin su intervención: “Estaba histérica, con un hoyo en la panza, y dije: ‘Si la viste mejor que yo me voy a querer morir’”. Sin embargo, con humor añadió que el primer look que ella presentó le dio cierta tranquilidad: “La gente podrá pensar lo que quiera, pero del primer look dije: ‘El mío estaba más bonito’”.
Lejos de cualquier rivalidad, el estilista elogió a Jessica Marmolejo, la influencer de moda que tomó su lugar: “Es muy talentosa. Además, es un placer trabajar con Galilea y vestirla; es una mujerón, pelazo, cuerpazo. Lo importante es que ella se vea chingona”. Rendón confirmó que el primer día felicitó públicamente a la nueva stylist.
Jessica Marmolejo se dio a conocer por crear atuendos llamativos con prendas de segunda mano adquiridas en tianguis, y ha colaborado con firmas de lujo y celebridades como Aislinn Derbez y Angelique Boyer.
El propio Aldo Rendón, quien llegó a la Ciudad de México gracias a Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, comenzó su carrera sin estudios formales de diseño. Fue aprendiz de la diseñadora Sarah Bustani y editor de moda en la revista Spot a principios de los 2000, antes de colaborar con Reforma, Glamour México, GQ y Haunted Mag. Con más de 25 años de trayectoria, ha vestido a figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Kate del Castillo, Karol G y Angélica Rivera, y ha participado en el vestuario de producciones como Mujeres Asesinas, además de trabajar con marcas de lujo como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu.
Durante su permanencia en La Casa de los Famosos México 2026, Rendón compartió anécdotas de su vida profesional y personal, reforzando su legado como uno de los estilistas más influyentes del espectáculo mexicano.