Asesinan al rapero tapatío Soldis C4 mientras grababa videoclip en Guadalajara

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El rapero guadalajarense Soldis C4 fue abatido a balazos el 31 de julio en la colonia Lázaro Cárdenas mientras filmaba un nuevo video musical. La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación y la comunidad del rap rinde tributo al artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/08/2026 09:26 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:35 PM.