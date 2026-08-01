Asesinan al rapero tapatío Soldis C4 mientras grababa videoclip en Guadalajara

El rapero local Soldis C4 perdió la vida a balazos la tarde del 31 de julio en el cruce de Miguel Orozco Camacho y Diego Montenegro, en la colonia Lázaro Cárdenas. Según reportes de TV Azteca Jalisco, el artista se encontraba grabando un videoclip cuando un hombre se acercó y le disparó múltiples veces, hiriéndolo en cráneo y espalda. Los paramédicos que llegaron al lugar confirmaron la ausencia de signos vitales.
Vecinos alertaron al 911 y la escena quedó acordonada durante varias horas. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recuperaron al menos once casquillos de calibre 9 mm y trasladaron el cuerpo al Anfiteatro de la ciudad para su identificación. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación y continúa la búsqueda del agresor.
Las redes sociales del rapero se inundaron de mensajes de despedida y condolencias. Entre los testimonios destacan los de Rolando Aquino, quien describió a Soldis C4 como “una voz real del barrio”, y de Osvaldo Martínez, que expresó su incredulidad: “No me la creo, mi bros, un honor haberte conocido”. La hermana del artista, Rubí Hinojosa, anunció el velorio en la funeraria San Ramón a partir de las 10:00 h del 1 de agosto y agradeció el apoyo recibido.
Soldis C4, originario de Guadalajara, era considerado uno de los pioneros del rap mexicano. Colaboró con figuras como C‑Kan, Crhas Lokote, QBA, Toser One y Mudo Beats, y sus canciones –entre ellas “El Destino del Barrio”, “Por Mi Familia” y “Camino Volando”– reflejaban la vida de los barrios tapatíos. En Spotify contaba con más de 3,200 oyentes mensuales.
El asesinato revive casos de violencia contra raperos en la zona metropolitana de Guadalajara: Lefty SM fue baleado en su domicilio de Zapopan en septiembre de 2023 y Yosie Locote fue hallado sin vida en la colonia Tetlán Río Verde en 2018. Hasta el momento, las autoridades no han emitido pronunciamientos adicionales.