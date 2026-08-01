Harry Styles y Zoë Kravitz sorprenden a la CDMX con una cita romántica en la Condesa

En medio de la expectación generada por los próximos conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, una serie de videos difundidos en redes sociales colocó al cantante británico nuevamente en el centro de la conversación, esta vez por una salida romántica junto a la actriz Zoë Kravitz.
Las imágenes, capturadas alrededor del Parque México en la colonia Condesa, muestran a la pareja compartiendo alimentos, conversando y paseando por las calles adyacentes. Los usuarios de Instagram y TikTok especulan que el dúo recorrió a pie varios tramos de la zona, disfrutando de la atmósfera bohemia que caracteriza al barrio.
El material viralizó rápidamente, alimentando la curiosidad de los seguidores de ambos artistas y generando miles de comentarios que resaltan la naturalidad de la escena: “Se ven muy a gusto, como cualquier chilango que sale a pasear”, escribió un internauta.
Esta aparición pública se produce apenas horas después de que Styles fuera captado cruzando la avenida Paseo de la Reforma en una situación cotidiana: esperando el cambio de semáforo y cruzando la calle con la prisa típica de los habitantes de la capital. El video, que también se volvió viral, provocó bromas sobre el “estilo chilango” del cantante, contrastando su fama internacional con una escena cotidiana.
Mientras los videos de la cita continúan circulando, las autoridades y los organizadores de la gira afinan un robusto plan de seguridad para los conciertos. El operativo incluye la participación de fuerzas públicas y privadas, sistemas de videovigilancia, drones, helicópteros y unidades caninas especializadas, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los asistentes y la fluidez del tráfico en los alrededores del recinto.
Se anticipa una gran afluencia de fanáticos provenientes de la Ciudad de México y de otras entidades del país, consolidando a Harry Styles como una de las figuras más comentadas de la semana en México, tanto dentro como fuera del escenario.