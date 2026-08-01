Harry Styles y Zoë Kravitz sorprenden a la CDMX con una cita romántica en la Condesa

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Videos y fotos publicados en redes muestran al cantante británico y a la actriz estadounidense disfrutando de un encuentro íntimo en el Parque México, mientras la ciudad se prepara para los conciertos del artista en el Estadio GNP Seguros.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/08/2026 09:17 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:20 PM.