Gloria Trevi estrena “Pompas de Jabón” y se vuelve viral gracias a Aarón Mercury

Gloria Trevi lanzó ayer, 31 de julio de 2026, su nuevo sencillo “Pompas de Jabón” en todas las plataformas digitales, y en cuestión de horas la canción se convirtió en tendencia nacional gracias a un reel del influencer Aarón Mercury, quien la utilizó como fondo musical mientras mostraba a sus gatos.
El video de Mercury alcanzó 27,100 “me gusta”, 1,416 comentarios y 1,312 guardados, generando la etiqueta #AaronXGloria entre sus seguidores, que celebraron la inesperada colaboración entre el creador de contenido y la cantautora regiomontana.
“Pompas de Jabón” es el primer adelanto del decimoquinto álbum de estudio de Trevi, programado para principios de 2027. En el comunicado de prensa, la artista explicó que la canción nace de momentos de tristeza y carga emocional, pero que busca transformar esas experiencias en una celebración del presente: “Cuando te das cuenta de que eres feliz simplemente por despertar, eso es motivo suficiente para celebrar”.
La producción estuvo a cargo de Eduardo Bladinieres y Gil Elguezábal, y el videoclip oficial fue rodado en Miami bajo la dirección de Pablo Croce. Trevi destacó que el tema no sigue ninguna tendencia musical actual, describiendo su ritmo como “un beat bien marcado que invita a bailar, similar al pulso de una banda escolar”.
Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida artísticamente como Gloria Trevi, inició su carrera en 1989 y acumula más de 35 millones de discos vendidos a nivel mundial. Su discografía incluye éxitos como “Tu Ángel de la Guarda” (1991), “Diosa de la Noche” (2019) y “El Vuelo” (2025).
Aarón Mercury, nombre artístico de Aaron Hernández González, nació el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro. Con más de 21 millones de seguidores en TikTok y cerca de siete millones en Instagram, el influencer ha diversificado su carrera como modelo, cantante y actor, participando recientemente en la telenovela “Corazón de Marruecos” y lanzando la línea de cuidado facial Mercury Skincare.
El reel de Mercury alcanzó 420,000 “me gusta”, consolidando la canción como fenómeno viral. Además, la artista anunció una gira internacional que incluye presentaciones en España (Starlite Occident, 24 de agosto), varios países de Centroamérica y varias fechas en México: Tijuana (10 de octubre), Ciudad de México (24 de octubre) y Mérida (11 de diciembre).