Gloria Trevi estrena “Pompas de Jabón” y se vuelve viral gracias a Aarón Mercury

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El nuevo sencillo de Gloria Trevi, “Pompas de Jabón”, se posicionó como tendencia el mismo día de su lanzamiento tras un reel del influencer Aarón Mercury que acumuló más de 27 mil “me gusta”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/08/2026 09:23 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:31 PM.