Mahershala Ali descarta papel de Blade y culpa a Marvel de su fracaso

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El actor ganador de dos Óscar confirmó que no protagonizará la nueva película de Blade de Marvel Studios, responsabilizando al estudio por la falta de voluntad para llevar a cabo el proyecto anunciado en 2019.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/08/2026 09:26 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:36 PM.