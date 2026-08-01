Mahershala Ali descarta papel de Blade y culpa a Marvel de su fracaso

Mahershala Ali, dos veces ganador del Óscar, confirmó en una entrevista con GQ que no interpretará a Blade en la versión de Marvel Studios anunciada en la Comic‑Con de San Diego 2019. El actor señaló que, pese a contar con un contrato y los recursos financieros del conglomerado, la compañía no mostró la intención suficiente para materializar el reinicio del icónico cazador de vampiros.
“Por alguna razón, ese proyecto no es para mí. Si ellos hubieran querido hacerlo, lo habríamos hecho. Así que tengo que seguir adelante, y ya lo hice”, declaró Ali. Añadió que la responsabilidad recae en Marvel: “Ellos no quisieron hacerlo, así que deberían responder esa pregunta”.
El proyecto, que había generado expectativas al anunciar a Ali como el nuevo Blade, sufrió varios contratiempos creativos. El director Bassam Tariq abandonó la producción en 2022, seguido por Yann Demange, y el guion pasó por múltiples revisiones sin lograr una versión que satisficiera al estudio. Aunque Ali llegó a prestar su voz en la escena post‑créditos de Eternals (2021), nunca llegó a debutar en pantalla.
Mientras el proyecto permanecía estancado, Marvel recuperó a Wesley Snipes para una aparición especial en Deadpool & Wolverine (2024). El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, admitió en el podcast Happy Sad Confused sentirse como “un enorme perdedor” por no haber sacado adelante la película de Mahershala.
Ali explicó que la preparación física y el entrenamiento con espada que realizó para Blade no se desperdició; esas habilidades fueron reutilizadas en Your Mother Your Mother Your Mother, dirigida por Bassam Tariq, quien originalmente estaba a cargo de Blade. “Cuando miro esto y Blade, no podría haber hecho ambas cosas. La razón por la que esto existe es porque ese proyecto se cayó y Bassam tuvo el tiempo, el espacio, la energía y la concentración para escribir esto y volver a acercarse a mí”, afirmó.
El actor describió este giro como una “redención creativa” y manifestó su deseo de enfocarse en trabajos originales que conecten con el público de manera única, descartando remakes y proyectos que no reflejen su visión artística.