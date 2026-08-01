Tigres busca financiamiento para su nuevo estadio y evalúa la entrada de inversionistas externos

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La directiva de Tigres, bajo la administración de Cemex y con la autorización de la UANL, explora opciones de financiamiento para el nuevo estadio mientras considera la posible incorporación de socios externos, una decisión que podría redefinir la estructura del club.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:23 PM.