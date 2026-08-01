Tigres busca financiamiento para su nuevo estadio y evalúa la entrada de inversionistas externos

El Club Tigres atraviesa una fase crítica tras la salida de figuras emblemáticas como Guido Pizarro, André‑Pierre Gignac y Ángel Correa. La directiva, encabezada por Carlos Emilio González, se concentra en dos ejes estratégicos: financiar la construcción del nuevo estadio y evaluar la posible llegada de inversionistas externos.
El proyecto del nuevo recinto, considerado una prioridad institucional, debe autofinanciarse. Según González, “el dinero que genera Tigres se queda para la plantilla y su infraestructura; el nuevo estadio tiene que autofinanciarse”. En este sentido, el área de finanzas de Cemex estudia alternativas que incluyen préstamos bancarios, emisión de bonos, recursos propios de la empresa y la posible venta de participación a socios estratégicos.
Sin embargo, cualquier movimiento sobre la propiedad o el financiamiento requiere la venia de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), titular del club y del Estadio Universitario. La UANL mantiene la última palabra sobre la venta de acciones, la incorporación de nuevos socios y la cesión de derechos administrativos, lo que añade una capa adicional de negociación.
La entrada de capital extranjero o de grupos inversionistas podría aportar los recursos necesarios, pero también implicaría una reconfiguración de la toma de decisiones. La directiva evalúa cuidadosamente el impacto de estos posibles socios para no comprometer la identidad del equipo ni la estabilidad financiera del club.
Para la afición, la cuestión central es si el proyecto se materializará sin sacrificar la competitividad de la plantilla. La directiva busca la fórmula que ofrezca mayor beneficio económico sin afectar la operatividad diaria del equipo.
En conclusión, el futuro de Tigres y la concreción de su nuevo estadio dependen de los acuerdos que se alcancen entre la directiva, Cemex y la UANL, siempre bajo la premisa de fortalecer al club sin perder su esencia.