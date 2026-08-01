Los Tigres del Norte inauguran el Foro Pueblo Mágico en Santiago

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La legendaria agrupación llega este sábado 1 de agosto a Santiago, Nuevo León, para estrenar el nuevo escenario al aire libre y ofrecer una noche sin pausa de música norteña.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/08/2026 09:27 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:38 PM.