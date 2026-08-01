Los Tigres del Norte inauguran el Foro Pueblo Mágico en Santiago

Los Tigres del Norte dieron inicio a la segunda gira de 2026 al inaugurar el nuevo escenario al aire libre, el Foro Pueblo Mágico, con un concierto que promete prolongarse hasta que el público lo decida.
El espectáculo, programado para la noche del sábado, marca el estreno del recinto y la apertura de la segunda etapa de la gira “Jefes de Jefes”. Tras un breve receso vacacional, el grupo regresó con la energía que los ha consolidado como “Los Incansables”.
Con una trayectoria que trasciende generaciones, la agrupación busca que Santiago sea testigo de una noche inolvidable, donde la música norteña, los clásicos y las nuevas composiciones se encuentren con un público dispuesto a cantar hasta el amanecer.