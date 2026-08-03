Aldo Rendón arremete contra la producción de La Casa de los Famosos

Este domingo 2 de agosto, minutos antes de iniciar la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, el fashion stylist Aldo Rendón protagonizó un fuerte estallido contra la producción del programa. El influencer, cuya micrófono estaba apagado, gritó que deseaba ser expulsado de la casa y solicitó al público que dejara de votar por él, alegando que la producción no le había arreglado la falda que planeaba usar esa noche.
“Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí… estoy esperando para que me arreglen una falda, no me la pudieron arreglar, ¿para qué… hay equipo de producción de diseño?”, expresó Rendón, mientras los micrófonos de ambientación capturaban su reclamo y la transmisión 24/7 de ViX lo difundía en tiempo real.
Ante la imposibilidad de lucir la prenda, la situación se resolvió cuando Yanet García, ex chica del clima, intervino y ayudó a Aldo a arreglar la falda, permitiéndole presentarse en la gala. Rendón mostró agradecimiento a García por su apoyo.
El estallido se dio en un contexto crítico para el influencer, ya que forma parte de los seis nominados que podrían ser eliminados en la gala. A pesar de su popularidad, la votación del público es incierta y las encuestas previas indicaban que podría recibir un alto número de votos a favor para permanecer al menos una semana más.
Rendón ingresó a la placa de nominación desde el primer día del encierro, gracias a la dinámica del “teléfono rojo”, en la que Arantza Ruíz eligió al fashion stylist como uno de los primeros participantes en la competencia.