Aldo Rendón arremete contra la producción de La Casa de los Famosos

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El influencer Aldo Rendón explotó su enojo contra el equipo de producción por no arreglarle una falda, pidió ser eliminado y fue asistido por Yanet García justo antes de la primera gala de eliminación del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 08:38 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 03:48 PM.