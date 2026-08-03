Angélica Rivera celebra 57 años rodeada del cariño de sus hijas

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La actriz y ex primera dama cumplió 57 años en una íntima reunión familiar. Sus hijas Sofía, Fernanda y Regina la homenajearon en redes sociales con emotivos mensajes y fotografías inéditas, mientras amigos y seguidores le enviaron muestras de afecto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 03:05 PM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 03:42 PM.