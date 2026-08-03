Angélica Rivera celebra 57 años rodeada del cariño de sus hijas

Angélica Rivera, la reconocida actriz que en 2025 regresó a los escenarios televisivos después de varios años alejada de los reflectores, celebró su cumpleaños número 57 rodeada de las personas más importantes de su vida. El festejo, de carácter familiar, se desarrolló en su domicilio y quedó registrado en diversas plataformas digitales, donde sus hijas y amigos compartieron emotivas dedicatorias.
Sofía Castro fue la primera en felicitar a su madre en Instagram, publicando la frase: "Feliz vuelta al sol. A la mejor mamá del mundo. Haces que nuestra vida sea hermosa. Que me seas eterna. Te amo mi gaviota". Más tarde, añadió una fotografía de la boda de 2024 con la simple palabra "Infinitas".
Fernanda Castro también expresó su amor con un collage de imágenes que recorre la trayectoria de Angélica, acompañadas del mensaje: "Hoy celebramos a quien hace que todo sea más bonito. Te amo gaviota". En una segunda publicación, compartió una foto de su madre en su juventud y escribió: "Qué suerte la mía de tenerte en mi vida. Te amo".
Regina Castro optó por una foto grupal en la que aparecen ella, Sofía y Fernanda junto a su madre, con un pastel decorado con el nombre "Angie". La publicación resaltó la unión y el cariño que caracteriza a la familia Castro.
El ambiente festivo quedó inmortalizado en un video difundido por Danna Vázquez, amiga cercana de la actriz. En él se observa a Angélica abrazando y besando a sus hijas mientras le cantan "Las mañanitas". Al volver a compartir el clip en sus historias de Instagram, la actriz escribió: "Te amo mi Danita, muchos años juntas. LY".
Además de los mensajes familiares, Angélica respondió a los saludos de amigos, colegas y seguidores, agradeciendo los regalos y el apoyo recibido: "Gracias por tanto amor, son las mejores fans del mundo, las quiero mucho".
El cumpleaños de Angélica Rivera no solo marcó un año más de vida, sino también la reafirmación de los lazos familiares y el cariño del público, que sigue acompañando su regreso a la actuación y su trayectoria como ícono de la televisión mexicana.