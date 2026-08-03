Ariana Grande se retira temporalmente de la vida pública tras concluir su Eternal Sunshine Tour

Los próximos días marcarán el fin de la gira Eternal Sunshine Tour de Ariana Grande, cuyo último espectáculo se presentará el 1 de septiembre en Londres. Tras concluir la serie de conciertos, la artista se alejará de la vida pública de forma temporal para descansar y recuperarse.
Un representante de la cantante confirmó a People que el descanso forma parte de los planes de Grande una vez finalizada la gira. “Ariana se alejará temporalmente de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunshine. Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio constante e incesante”, declaró.
Según fuentes cercanas, el espectáculo exige un gran esfuerzo físico y atlético, lo que ha representado un desafío importante durante varios meses. “Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche”, añadió la fuente.
El anuncio coincide con el lanzamiento de Petal, el último álbum de Grande, cuya temática aborda la compleja relación con la exposición pública. “Este álbum es una canción de lucha, un himno sobre la relación de amor‑odio con el público y su toxicidad”, explicó una persona cercana a la artista.
En la canción “Yes, And?” incluida en el concierto, Grande dejó clara su postura frente a los comentarios sobre su cuerpo: “No necesito ningún disfraz / No comentes sobre mi cuerpo, no respondas / Tu asunto es tuyo, y el mío es mío”.
La pausa no implica la cancelación de futuros proyectos. Grande no participará en la reposición del musical Sunday in the Park with George en el Barbican Centre de Londres, pero seguirá apoyando al equipo creativo. Además, se anunció su participación en la película Focker‑in‑Law, nueva entrega de la franquicia La Familia de Mi Novia, junto a Ben Stiller y Robert De Niro.
Con la conclusión de la gira y el descanso planificado, la cantante busca recuperar su bienestar físico y mental antes de retomar sus actividades artísticas.