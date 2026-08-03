Ariana Grande se retira temporalmente de la vida pública tras concluir su Eternal Sunshine Tour

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La cantante anunciará una pausa en su carrera después del último concierto de su gira el 1 de septiembre en Londres, decisión motivada por el intenso escrutinio sobre su físico y la exigencia física del espectáculo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 09:51 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 12:22 PM.