Fallece Carlos del Campo, icónico actor de doblaje mexicano a los 68 años

Carlos Nicolás Ramos del Campo, reconocido actor de doblaje mexicano, falleció a los 68 años. La noticia fue confirmada por sus hijos, Abril y Carlos Ramos, y su esposa, Doris Vargas, a través de un comunicado publicado en redes sociales.
Del Campo, cuya voz barítono marcó a varias generaciones, fue el intérprete de personajes emblemáticos como Slinky en la saga Toy Story, C‑3PO en las nueve películas de Star Wars y Peter Pettigrew “Colagusano” en Harry Potter. Su ausencia se hizo notar cuando, en 2026, se anunció que no participaría en Toy Story 5, pese a haber grabado el tráiler.
El actor inició su carrera en los años setenta, participando en proyectos como El Show de los Muppets y M.A.S.H.. En 1995 fundó el estudio Audiomaster 3000, que consolidó la industria del doblaje en México, y formó parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Entre sus créditos más recordados destacan también a Tywin Lannister (Game of Thrones), Watari (Death Note), Bulk (Power Rangers) y Gin Ichimaru (Bleach).
En los últimos años su actividad profesional disminuyó; su último trabajo registrado fue una locución comercial para Pepsi Kick en 2025. La familia había señalado previamente problemas de salud, aunque la causa exacta del fallecimiento no se ha revelado oficialmente.
Compañeros y organizaciones expresaron su pesar. Carlos Segundo, voz de Woody en las primeras entregas de Toy Story, escribió: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor. Una estrella que seguirá brillando en el cielo”. La ANDA declaró: “Destacado actor de doblaje y locutor mexicano, nos regaló interpretaciones magistrales con su inigualable timbre de voz lleno de cortesía y cordialidad que marcó generaciones”.
Además de su labor en el doblaje, Del Campo dirigió ocho producciones, incursionó como actor cómico en televisión y participó como cantante en temas de Disney. Su legado permanece vivo en la memoria de fanáticos y profesionales que lo describen como una “leyenda” cuya voz seguirá resonando en los clásicos del entretenimiento.