Fallece Carlos del Campo, icónico actor de doblaje mexicano a los 68 años

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El actor de doblaje Carlos del Campo, conocido por dar voz a Slinky, C‑3PO y Colagusano, murió el 2 de agosto en la Ciudad de México. Su familia, colegas y la ANDA rindieron homenaje a su legado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 10:26 AM.