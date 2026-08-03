Harry Styles sufre fuerte caída en su concierto inaugural en la Ciudad de México

...

Durante el primer espectáculo de su gira Together, Together World Tour 2026, el cantante británico resbaló en una pasarela del escenario del Estadio GNP Seguros. A pesar del percance, retomó la canción y finalizó el concierto sin interrupciones, mientras la audiencia celebraba su actuación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 10:17 AM.