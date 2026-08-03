Harry Styles sufre fuerte caída en su concierto inaugural en la Ciudad de México

En el primer concierto de su gira Together, Together World Tour 2026, Harry Styles sufrió una fuerte caída sobre el escenario del Estadio GNP Seguros, pero no presentó lesiones visibles y siguió con su espectáculo.
El incidente ocurrió alrededor de las 21:20 hrs, mientras el artista interpretaba Are You Listening Yet?. Al correr por una de las pasarelas, resbaló y quedó tendido unos segundos. Tras una breve sonrisa al público, se reincorporó y continuó la canción sin detener el show.
Los videos difundidos en redes sociales mostraron que el cantante no mostró signos de daño físico y que el resto del concierto transcurrió con normalidad. Los internautas compararon el momento con la caída de Juan Gabriel en uno de sus conciertos, generando comentarios humorísticos y memes.
El espectáculo, que contó con más de 65 mil asistentes, incluyó los temas más emblemáticos de su carrera como solista: Golden, Adore You, Watermelon Sugar, Sign of the Times y As It Was. En varios momentos, Styles interactuó en español, saludó al público y pidió cantar Las Mañanitas para celebrar el cumpleaños de un integrante de su banda.
Un momento destacado fue cuando, durante As It Was, el cantante cruzó el escenario portando una bandera mexicana, gesto que fue aplaudido por los presentes. Además, la noche marcó el inicio de la iniciativa de sustentabilidad “Hagamos composta” en el recinto, orientada a reciclar los residuos orgánicos generados durante el evento.
Harry Styles continuará su estancia en la capital con conciertos programados para los días 4, 7, 8 y 10 de agosto, consolidando su presencia en la Ciudad de México dentro de la gira mundial.