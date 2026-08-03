José Eduardo Derbez y Paola Dalay: ¿Confirman su separación tras los últimos mensajes?

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Los rumores sobre la posible ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay se intensifican tras una serie de publicaciones en redes sociales y declaraciones de terceros, aunque ninguno de los involucrados ha emitido una confirmación oficial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 01:39 PM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 03:34 PM.