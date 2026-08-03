José Eduardo Derbez y Paola Dalay: ¿Confirman su separación tras los últimos mensajes?

Los internautas y medios de espectáculos continúan especulando sobre la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes supuestamente estarían separados después de seis años de convivencia y la crianza de su hija en común. La polémica se avivó cuando la influencer "Chamonic3" señaló que Dalay habría eliminado fotos de Derbez de sus perfiles y que el conductor mostraba una química notable con la invitada de su pódcast, lo que alimentó la sospecha de una posible infidelidad.
En paralelo, el periodista Pablo Chagra informó que Dalay parece estar "disfrutando de la vida" mientras Derbez se dedica al cuidado de su menor, y que la actriz habría respondido a comentarios sobre su vida privada con frases como "Lo mismo me pregunto yo". Asimismo, Derbez repostó en Instagram una dedicatoria de una fan que decía: "Yo tratando de ocultar mis ganas de verte…", lo que fue interpretado por algunos como una indirecta.
Por su parte, Maxine Woodside intentó calmar los ánimos al afirmar que la pareja está "mejor que nunca", señalando que Derbez se encontraba de viaje y que antes solían publicar contenidos conjuntos con su hija. Sin embargo, la publicación de un video de junio donde la pareja aparece en un spa y la entrevista previa de Dalay en la que elogia su relación con la suegra, Victoria Ruffo, contrastan con la reciente narrativa de separación.
Hasta la fecha, ni José Eduardo Derbez ni Paola Dalay han emitido una declaración formal que confirme o niegue la ruptura. Los seguidores siguen atentos a cualquier señal en sus redes sociales, mientras los medios continúan analizando cada publicación y comentario como posible indicio de la situación real de la familia.