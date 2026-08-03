Lis Vega descarta romance con Arturo Carmona y lo define como “un tipazo”

La actriz de "Perfume de gardenia" y ex‑concursante de La granja VIP confirmó que no existe romance con Arturo Carmona, a quien describió como "un tipazo" y amigo de toda la vida. En declaraciones a la prensa, Lis Vega dejó claro que su relación con el galán de telenovela se limita a la amistad y a proyectos profesionales compartidos.
Los rumores surgieron después de que ambos fueron vistos saliendo juntos del teatro donde participan y de que Carmona, tras una polémica con Elisa Beristáin, volvió a relacionarse con los medios acompañando a la actriz. "Vivo cerca, somos vecinos", comentó Carmona, mientras Lis añadió: "Yo estoy ahorita muy contenta sola. Lo admiro mucho, pero no hay nada más allá de la amistad".
Lis Vega, quien hace más de medio año anunció su ruptura con Rayito, explicó que la especulación se alimenta de que ambos están solteros. "Como él está soltero y es muy guapo y yo también estoy soltera, pero no", puntualizó la actriz, añadiendo que no está dispuesta a iniciar una nueva relación en este momento.
En sus propias palabras, la actriz señaló que la convivencia ocasional no implica sentimientos románticos: "Uno tiene cómo irse, o de repente tienes hambre y no quieres cenar solo, pero eso no significa que exista una relación sentimental". Asimismo, subrayó que no tiene la energía para enamorarse rápidamente: "No te enamoras de una persona y en dos días te desenamoras; hay ciertos códigos para entrarle a una relación, y yo no los tengo todavía".
Con la declaración, Lis Vega cierra el capítulo de los rumores y se enfoca en su bienestar personal, su terapia y su carrera, mientras mantiene una relación cordial y profesional con Arturo Carmona.