Lis Vega descarta romance con Arturo Carmona y lo define como “un tipazo”

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La actriz rompe el silencio sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Arturo Carmona, aclara que solo son amigos y que disfruta de su soltería tras la ruptura con Rayito.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 03:05 PM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 03:40 PM.