Massad Altamimi confiesa su crush por Andrea Legarreta

Massad Altamimi, uno de los habitantes más controvertidos de La Casa de los Famosos México, sorprendió a la audiencia este domingo 2 de agosto al confesar que siente una atracción por la reconocida conductora Andrea Legarreta. La confesión surgió en una conversación privada con la actriz y "cupido" del programa, Cynthia Klitbo, quien había abierto una convocatoria para encontrarle pareja al empresario.
Durante el intercambio, Altamimi se sonrojó y, con evidente curiosidad, preguntó el nombre de la mujer que había captado su interés. Klitbo respondió sin rodeos: "Andrea Legarreta, conductora". Sin embargo, el momento de ilusión duró poco; la actriz le informó que la presentadora mantiene una relación sentimental con el entrenador fitness Luis Carlos Origel, de 33 años, y que está "muy enamorada de su pareja".
El detalle de la edad también salió a la luz: Legarreta, de 54 años, tiene apenas dos años menos que Klitbo, lo que añadió un matiz de humor a la situación. Ante la noticia, Altamimi tomó la información con humor, mirando directamente a las cámaras y lanzando una declaración jocosa que provocó risas entre los demás habitantes de la casa.
La revelación de su crush vuelve a colocar a Massad Altamimi bajo la lupa mediática, no solo por su pasado de acusaciones de presunta violencia de género, sino también por su vida sentimental, que siempre genera gran expectación entre los televidentes.
Andrea Legarreta, por su parte, confirmó su relación con Luis Carlos Origel en 2026, después de su separación de Erik Rubín tras más de 20 años de matrimonio. La pareja ha mantenido un perfil bajo, aunque comparten momentos en redes sociales, consolidando una nueva etapa amorosa para la conductora.