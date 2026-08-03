Massad Altamimi confiesa su crush por Andrea Legarreta

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El polémico empresario árabe reveló su atracción por la conductora Andrea Legarreta durante una conversación íntima con Cynthia Klitbo, quien rápidamente le informó que la presentadora está felizmente vinculada a Luis Carlos Origel.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 10:17 AM.