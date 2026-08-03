Juez otorga medidas de protección a Alejandra Tijerina contra Masad Altamimi

Un juez de la Ciudad de México aprobó, en audiencia reciente, medidas de protección a favor de la creadora de contenido Alejandra Tijerina, quien presentó una denuncia formal contra su expareja, el influencer Masad Altamimi, actualmente concursante de La Casa de los Famosos México 2026. La medida se dictó luego de que Tijerina manifestara haber recibido un creciente flujo de odio y amenazas en redes sociales, intensificadas tras la exposición mediática del reality.
En entrevista con La Mesa Caliente, Tijerina explicó que acudió a la autoridad para evitar que Altamimi continuara con declaraciones públicas que, según ella, aludirían a la supuesta existencia de material audiovisual comprometedor. La abogada Alondra Matías detalló que las órdenes judiciales buscan impedir que Altamimi haga referencia a dichos videos en sus transmisiones, evitando así la difusión de contenido que podría vulnerar la intimidad y seguridad de la denunciante.
La influencer recordó que durante su relación existieron amenazas recurrentes de “mostrar los videos”, una dinámica que, según su versión, se mantuvo incluso después de la ruptura. Ahora, con la alta exposición que le brinda el programa de Televisa, Tijerina considera que la situación ha cobrado una nueva gravedad y que la protección judicial es necesaria para detener el acoso.
Este no es el primer señalamiento público contra Altamimi. En 2024, la también expareja Melissa Navarro denunció episodios de violencia física y psicológica, acusaciones que el influencer ha negado sistemáticamente. Altamimi, por su parte, ha manifestado que se “blindará” antes de entrar al programa, anunciando reuniones con sus abogados para ordenar asuntos legales y permanecer aislado durante su estadía en la casa.
Con la reciente denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, la controversia alrededor del participante se intensifica, mientras las autoridades evalúan el cumplimiento de las medidas de protección y el posible impacto de sus declaraciones en el desarrollo del reality.