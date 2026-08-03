Juez otorga medidas de protección a Alejandra Tijerina contra Masad Altamimi

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La influencer Alejandra Tijerina obtuvo medidas de protección tras denunciar a su expareja Masad Altamimi, quien compite en el reality. La decisión judicial busca frenar el acoso y las amenazas de difusión de supuestos videos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 07:40 PM.