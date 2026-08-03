Rosalía se disculpa en Buenos Aires tras la polémica por su publicación del mundial 2026

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Durante el arranque del LUX Tour en el Movistar Arena, la cantante española pidió perdón a sus seguidores argentinos por una publicación considerada una burla tras la derrota de la Albiceleste, recibiendo una ovación de cerca de 15 mil asistentes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/08/2026 09:48 AM.
En Espectáculos y editada el 03/08/2026 10:36 AM.