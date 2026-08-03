Rosalía se disculpa en Buenos Aires tras la polémica por su publicación del mundial 2026

En el inicio de su primer concierto del LUX Tour en la capital argentina, Rosalía interrumpió el espectáculo para ofrecer una disculpa pública a los fanáticos locales. La artista explicó que la publicación que compartió en redes sociales después de la final del Mundial 2026, en la que España venció a Argentina, fue un error de juicio y que nunca tuvo la intención de ofender a sus seguidores.
Visiblemente conmovida, la cantante declaró que su cariño por Argentina permanece intacto y que agradece el apoyo que el país le ha brindado a lo largo de su carrera. Ante una audiencia de aproximadamente 15 mil personas, sus palabras fueron recibidas con una larga ovación y el público coreó su nombre durante varios minutos, convirtiendo el momento en uno de los más emotivos de la noche.
Rosalía puntualizó que la publicación se realizó sin reflexionar lo suficiente sobre el contenido y que, tras la reacción negativa, la eliminó de inmediato. La polémica había surgido cuando usuarios argentinos interpretaron el mensaje como una burla a la derrota de la Albiceleste, generando críticas en redes sociales.
Con la disculpa, la cantante buscó cerrar el capítulo de la controversia antes de iniciar la primera de las cuatro fechas programadas en la ciudad como parte de su gira mundial. El público respondió con aplausos y mostró su apoyo, reafirmando el vínculo entre la artista y sus seguidores argentinos.